سيلفي مع الحسيني.. الروبوت duet: دوري التوعية بالإجراءات الاحترازية بمنتدى شباب العالم

أجرى الإعلامي يوسف الحسيني، حوارا مع الروبوت duet المشارك في فعاليات منتدى شباب العالم.



وقال الروبوت duet في حوار مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "أنا واحد من مجموعة روبوتات متواجدة في خطة تأمين شاملة لحماية زوار المنتدى من فيروس كورونا بالتنسيق مع اللجنة المنظمة".

وأضاف الروبوت: "أعمل على توعية الحاضرين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وقواعد السلامة العامة وأقدم معلومات عن المنتدى، ولدي قاعدة بيانات تحتوى على برنامج المنتدى وجدول مواعيد الأنشطة".

وتابع الروبوت: "استطيع عرض خريطة معروض عليها عليها الجلسات والورش لمساعدة الزوار".

والتقت الإعلامي يوسف الحسيني صورة سيلفي مع الروبوتduet المشارك في منتدى شباب العالم .