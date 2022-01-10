وزيرة الهجرة:المصريون بالخارج يتسابقون في دعم الوطن عند الإعلان عن أية مبادرة..فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن المصريين في الخارج يسرعون في الاستجابة عند الاعلان عن أي مبادرة من القيادة السياسية المصرية، مؤكدة انهم دائما ما يدعمون الوطن.

وأضافت مكرم، خلال لقائها ببرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن مبادرة حياة كريمة لاقت أصداء واسعة للمصريين بالخارج وأعلنوا عن دعمهم لها.

الاخبار المضللة

وتابعت نبيلة مكرم، أن هناك الكثير من الاخبار المضللة والسلبية عن الدولة وانها تهتم بالانشاءات وليس المواطن، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة أثبتت أن الدولة تهتم بالمواطن، وفقا لاستراتيجيات حقوق الانسان.