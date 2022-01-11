مشارك بمنتدى شباب العالم يكشف تفاصيل محاكاة مجلس حقوق الإنسان

كشف سامح كامل ممثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة الأمم المتحدة الرئيسية للأطفال والشباب، تفاصيل مشاركته في منتدى شباب العالم .

وأضاف سامح كامل في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة “ الأولى الفضائية “، :” أشارك في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي في منتدى شباب العالم”

وتابع سامح كامل :" اعمل على القضايا التنموية والتنمية المستدامة والموضوعات التي تخص الشباب".

وأكمل سامح كامل:" أمثل دولة الفلبين في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان، وسوف أتحدث عن القضايا التي تعمل عليها الفلبين في ملف حقوق الإنسان “، مضيفا:” جائحة كورونا ستكون من أولويات القضايا في محاكاة مجلس حقوق الإنسان".