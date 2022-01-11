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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 11/1/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأبراج
الأبراج

تتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر إلى برج الثور الترابي ليشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من الجدي  ما يجعل اوضاع كل من مواليد الثور العذراء والجدي تتحسن بشكل كبير على كافة الاصعدة.
 

لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 11 /1 /2022. 

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حظك اليوم وتوقعات الإثنين 10-1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

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حظك اليوم وتوقعات الخميس 6-1- 2021 على الصعيد المهنى والعاطفي


 

#الحمل

مهنياً: لا يمكنك أن تنسى فضل من وقف إلى جانبك، بل حاول أن تكون وفياً ومخلصاً إلى أقصى حد، فقد تنقلب الامور رأساً على عقب. 
عاطفياً: تدخل مرحلة عاطفية جديدة تبشر بفترة عاطفية مليئة بالشغف والجاذبية، فحاول أن تؤسس علاقة ثابتة ومتينة بينكما.
صحياً: إذا رغبت في جسم سليم، عليك أن تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة.

#الثور
 

مهنياً: انتقال القمر الى برجك يجعلك تتخلص من القلق والتشنّج في حياتك المهنية، لذا الاعتدال هو أفضل الحلول التي يمكن أن تعتمدها في مثل هذه الظروف. 
عاطفياً: علاقة مميزة بالشريك، وهذا مردّه إلى التفاهم الواضح على كل الأمور والصراحة الناصعة بينكما.
صحياً: صحياً: لا تتجاهل آلام معدتك وعليك مراجعة الطبيب المختص بالجهاز الهضمي حتى تعرف السبب وتبدأ بعلاجه.

#الجوزاء 
 

مهنياً: يوم ضاغط وطويل قد تؤرقك بعض الأمور في العمل وتفكر في بدائل، وحاول أن تتقرب أكثر من الزملاء وتتفق معهم على الكثير من الأمور.
عاطفياً: راع ظروف الحبيب الحالية ولا تكن كثير التطلب، وحاول أن تجعله يشعر بالانجذاب نحوك لكي تتمكن من معرفة ما يزعجه.
صحياً: استفد قدر الإمكان من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية.
 

#السرطان

مهنياً: يحمل لك هذا اليوم إنجاز عمل يلاقي الاستحسان، وتختفي الضغوط ويطمئن بالك، وتفتح باب الحوار. 
عاطفياً: هذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، بانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية.
صحياً: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلباً في وضعك الصحي.

#الاسد

مهنياً: لا يناسبك انتقال القمر الى مواجهة برجك من الثور فقد يطرأ ما يولد بعض العدائية و التملكية في تصرفاتك، وتسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية. 
عاطفياً: يكون تأثيرك نافذاً حتى لو تعاملت بمزاجية وقد تطلق أفكاراً جديدة تلاقي الترحيب من قبل الشريك ويساعدك على تنفيذها.
صحياً: تميل إلى الترفيه والخروج في سهرات مع الأصدقاء، هذا مفيد للوضع الصحي.

#العذراء

مهنياً: تشعّ ببريق خاص وكاريزما قوية تكسبك المزيد من الجاذبية والحظّ الجيّد، وتحقق حلماً ما وتلاقي التأييد في كل ما تقدم عليه..‏ 
عاطفياً: يوم عاطفي عاصف يولد بعض الإشكالات على الصعيد العاطفي، ويشير إلى تراجع في العلاقات الشخصية، فما عليك إلا تدارك ذلك.
صحياً: حاول تطبيق الإرشادات الطبية المطلوبة منك بعد خضوعك لعملية ربط المعدة لتكون في أفضل حالاتك الصحية.

#الميزان


مهنياً: تتاح لك مناسبة تستغلها بصورة استثنائية، وتكون اليوم أكثر من أي يوم مضى بحاجة إلى خوض تجارب لم تعهدها في السابق. 
عاطفياً: قد تبحث شؤوناً حساسة تتعلق بالشريك، فحاول أن تلاطفه وتليّن طباعك معه، وسايره إلى أقصى حد لكي تكسبه.
صحياً: إيلاء العمل الاهتمام اللازم وممارسة الرياضة إلى جانبه أمر إيجابي بالنسبة إلى الصحة.

#العقرب


مهنياً: كن منصفاً ومحقاً وصادقاً مع الزملاء، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام به. 
عاطفياً: الشريك على علاقة مباشرة بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك قبل فوات الأوان.
صحياً: العصبية والتهور الزائدان ليسا في مصلحتك الصحية، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور.

#القوس 


مهنياً: تعرف تقدّماً وتطوّراً يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك. 
عاطفياً: حاول أن تقوم بجهد لتغيّر عادة أو أسلوباً، كن منفتحاً على أفكار وآراء جديدة واختر المناسب منها لغربلته لتبنيه أو رفضه.
صحياً: الاعتدال هو أفضل الحلول، لذا كن معتدلاً في كمية الطعام التي تتناولها يومياً.

#الجدي 


مهنياً: تمارس صلاحياتك وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع.
عاطفياً: تبادل الآراء مع الشريك يترك ارتياحاً عند الجانبين، وهذا ما يمنحكما راحة مهمة.
صحياً: بإمكانك التخفيف من حدة العوامل الضاغطة عبر ممارسة الرياضة أو التنزه في أحضان الطبيعة.

 

#الدلو


مهنياً: أطلب مساندة أشخاص يحملون إليك إيجابيات بشأن مستقبلك ويساهمون في تقدمك، ولا تتردد في التعبير عما يعتريك من مشاعر.
عاطفياً: لن تعاكسك الأمور وتعرف إلى أين تسير، لكن حذار ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين في محيطك المهني.
صحياً: حاول أن تنام على فراش صحي ووسادة مريحة لئلا تعرّض نفسك لآلام في الظهر والعنق.

#الحوت 


مهنياً: يتحدث القمر من برج الثور عن ارباح مالية واهتمامات مصرفية او ادارية لتسهيل اعمالك كما تحمل اليك الكثير من التحركات والتغييرات والمفاجات
عاطفياً: قد تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجدداً وتنطلق نحو الأفضل.
صحياً: كن عنيداً ومتشبثاً بكل ما يعود عليك بالفائدة صحياً، وبرهن للجميع حسن قراراتك.

الجهاز الهضمي السرطان سرطان قرارات برج الثور

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