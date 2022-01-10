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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 10-1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

ابراج
ابراج

يشغل بال الكثير حظك اليوم وتوقعات الأبراج، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الأثنين الموافق 10-1-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

برج الحمل: 21 مارس - 19 أبريل 

 

هذا الأسبوع سيكون جيدًا من حيث المال. حاول تجنب النفقات غير الضرورية إذا كنت مثقلًا بالديون .

خلال هذا الوقت ، ستقضي الكثير من الوقت الممتع مع أفراد عائلتك وستصبح علاقاتك أقوى.

 برج الثور: 20 أبريل - 20 مايو 

 

سواء كنت في المنزل أو في مكان العمل ، ستفي خلال هذا الوقت بجميع مسؤولياتك بشكل جيد للغاية. 

 

برج الجوزاء: 21 مايو - 20 يونيو 

 

كون هذا الأسبوع ميمون لك من حيث المال. خلال هذا ، يمكنك كسب أموال جيدة بجهد أقل. 

بصرف النظر عن هذا ، خلال هذه الفترة يمكنك اتخاذ بعض القرارات المالية الهامة التي ستثبت أنها مفيدة للغاية في الأوقات القادمة. 

إذا كنت مضطرًا لفترة طويلة لقرض عائلي ، فستتمكن أيضًا خلال هذه الفترة من سداد قرضك.

برج السرطان: 21 يونيو - 22 يوليو

 

 سواء كانت وظيفة أو عمل تجاري ، سيكون عبء العمل عليك أكبر. على الرغم من أنك ستبذل قصارى جهدك لتقديم أفضل ما لديك. 

 

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برج الأسد: 23 يوليو - 22 أغسطس

 

يمكن لرجال الأعمال الحصول على فرصة استثمارية جيدة  علاقتك بأفراد المنزل ستكون قوية وخاصة مع الأشقاء ، هذه المرة ستكون ممتعة جدا. 

قد تحصل على بعض الأخبار الجيدة في نهاية الأسبوع. 

برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر

 

بالحديث عن حياتك الشخصية ، هذه المرة ستكون مفيدة لك قد يغضب منك بعض أفراد المنزل. 

برج  الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر

 

سيكون هذا الأسبوع حافلًا بالتقلبات على الصعيد الاقتصادي. قد تواجه صعوبات مالية خلال هذه الفترة. سيكون من الأفضل لك ألا تكون مهملاً للغاية فيما يتعلق بالمال.

 برج العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر 

 

يمكن المضي قدمًا في أي من خططك التي توقفت لفترة طويلة وستحصل أيضًا على مزايا مالية. بالحديث عن العمل خلال هذا الوقت لا تتهاون في العمل. مهما كانت المسؤولية الموكلة إليك .

برج القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر 

 

 إذا كنت تقوم بعمل ما ، فتجنب خلال هذا الوقت الكسل وقم بعملك بجد. لن يحصل رجال الأعمال على نجاح كبير هذا الأسبوع. قد تكون فرصتك في تحقيق الربح بعيدة عن متناول يديك. إذا كنت طالبًا ، فسيتم إزالة أي عقبة في تعليمك خلال هذه الفترة. 

 برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير 

 

أنت تدرس بجد و حلمك في مستقبل جميل يتحقق. نظرًا للقيود المالية ، سيظل العديد من أعمالك غير مكتملة خلال هذه الفترة و سيكون هناك سلام في حياتك الشخصية خلال هذه الفترة. 

برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير

 

سوف تحصل على الدعم الكامل لأفراد الأسرة في فترات الصعود والهبوط. هذه المرة لن تكون جيدة بالنسبة لك من حيث الصحة. ستشعر أيضًا بالضعف الجسدي بسبب الضغط النفسي. لا تدع الأفكار السلبية تطغى عليك.

برج الحوت: 19 فبراير - 20 مارس

 

من الممكن حدوث بعض التغييرات الكبيرة في حياة الموظفين. يمكنك الحصول على التحويل المطلوب أو قد تحصل على ترقية. في الوقت نفسه ، ستكون هذه المرة أيضًا مهمة جدًا للأشخاص الذين يتولون الوظائف الحكومية.

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