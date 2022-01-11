أحمد فلوكس في أحدث ظهور عبر الإنستجرام: إياك أن تسلم لغيرك زمامك

شارك الفنانة،احمد فلوكس،جمهوره،بصورة جديدة له،نشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب فلوكس معلقا من خلال صورته:(إياك أن تسلم لغيرك زمامك فيصبح كل من خلفك أمامك فالحقير لا يكفيه دمارك ،بل يبني نفسه من حطامك ).



وفي سياق أخر،رفضت محكمة جنح مستأنف بالمحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسه لمدة سنتين، بتهمة سب وقذف وإزعاج وتهديد سيدة الأعمال ياسمين عزت، في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، وقضت بتأييد الحكم.

وتضمن الحكم، تغريم أحمد فلوكس مبلغ 10 آلاف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وكانت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، أقامت دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.