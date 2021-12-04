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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فلوكس ينتقد قرارات نقابة المهن الموسيقية ويهاجم هاني شاكر

أحمد فلوكس
أحمد فلوكس

عارض الفنان أحمد فلوكس قرارات نقابة المهن الموسيقية، حول منع مطربي المهرجانات، وذلك عبر منشور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب أحمد فلوكس: “لما كتبت بوست نجيب و هاني شاكر ... هايطلعوا بره و هايشتغلوا و اسمهم مصرين .. فا بدل ما تمنعوا ... جمعهم و قومهم و وجهم صح و استخدمهم لارسال رساله هادفعه لجمهوهم الكبير و ارتفع بيهم هما و جمهورهم لدرجه صحيحه لكن طبعا لان كل النقابات ناس لا تصلح و عباره عن ميغا للانتفاع و استاذ هاني ماشاء الله فاكر الرياسه هي المنع و الشطب و اللي تاحتوا الحقيقه حاجه يعني ولا ليها علاقه باي حاجه غير الانتفاع و ده كله حال اغلب النقابات”.

وتابع أحمد فلوكس: “ كل ده حصل و لسه اتفرجوا ايه اللي هايحصل لان الاسواء لسه مجاش ..... و بالمناسبة مش بس النقابات الفنية علشان محدش يزايد لا نقابات كتيره حتي نقابه عمال الغزل و النسيج اللي راحوا اجروا اهم سينما في شبرا اللي غني عليها ام كلثوم و جمال عبد الناصر قال خطبه شهيره هناك .. اجروا لناس عملوا قاعات افراح فيها و بدل ما يعملوا حاجه تفيد اهالي شبرا بقت قاعه افراح و بميت الف جنيه في الشهر يعني هبل بس ... ( سينما مودرن ) .... يا استاذ هاني ماتتكلمش ب الوطنيه و قدسيه البلد وانت لسه راجع من تركيه في اجازه ...... اللي عاوز يصلح يصلح مش يمنع”.

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وكيل نقابة الموسيقيين: النقابة خاضت حربا كبيرة بمفردها ضد مؤدي المهرجانات.. فيديو

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وقال محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة خاضت حرب كبيرة بمفردها ضد مؤدي المهرجانات، مضيفا: نحن نمنع إعطاء تصاريح بوجود حفلات يحييها أشخاص ليس لهم صفة نقابية.

 

وأضاف  محمد أبو اليزيد، خلال لقاء له لبرنامج “خط أحمر” عبر فضائية الحدث اليوم"، أن  إن المعهد سيقدم دورات وكورسات موسيقية للتأهيل وتعلم الغناء وأنواع الموسيقى المختلفة، وإذا نجح الطالب ينتقل للمستوى الأعلى فالأعلى حتى يدخل لاختبارات النقابة.

 

وتابع محمد أبو اليزيد، أن  النقابة لم تمنع أحد من التقدم لاجتياز الاختبارات من أجل الحصول على عضويتها، لافتا إلى أن سيتم تدشين معهد للموسيقى  يشمل العديد من ورش العمل في مختلف مجالات الفن يضم 3 مراحل ، لافتا أن النقابة لن تقف مغلولة الأيدي أمام ما يقدم من إسفاف.

 

احتواء مؤدي المهرجانات

 

وأشار وكيل نقابة المهن الموسيقية إلى أنه حاولنا كثيرا احتواء مؤدي المهرجانات على مدار الثلاث سنوات الماضية ولكن فشلنا في تقويمهم وضبط الكلمات والمظهر العام وطريقة إلقاء الأغاني بشكل يحترم الفن".   

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