السيسي يشارك في جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جلسة “الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ”، للمشاركة في الحديث عن التغيرات المناخية، وذلك على هامش منتدى شباب العالم.

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.



كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.

