فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه من المقرر إنتاج أول سيارة كهربائية ، عام 2023 ، مضيفا :" الإنسان المخلوق الوحيد اللي ممكن يدمر وممكن يصلح ، متحدثا عن تجربة مصر باختصار ، وأضاف :" ربنا خلق الإنسان قادرا على الإعمار والتنمية ".

مخلفات الخيول

وتابع السيسي : “ نيويورك والدول المتحدة من 120 سنة كان حجم روث مخلفات الخيول يصل 5 ادوار وتقتل آلافا من البشر وكانت هذه بداية التحرك الإنساني في صناعة السيارات فورد ومن خلال الموقف ده ابتدت صناعة السيارات ”.

ولفت السيسي إلى أن :الخطر المناخي هيتم مجابهته والتعامل معاه من الجميع بشكل او آخر لان بداخله فرصة .

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