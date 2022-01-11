عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه من المقرر إنتاج أول سيارة كهربائية ، عام 2023 ، مضيفا :"  الإنسان المخلوق الوحيد اللي ممكن يدمر وممكن يصلح ، متحدثا عن تجربة مصر باختصار ، وأضاف :"  ربنا خلق الإنسان قادرا على الإعمار والتنمية ".

السيسي : إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

بالتعاون مع الشركاء.. الرئيس السيسي: مستعدون لصناعة السيارات الكهربائية

مخلفات الخيول

وتابع السيسي  : “ نيويورك والدول المتحدة من 120 سنة كان حجم روث مخلفات الخيول يصل 5 ادوار وتقتل آلافا من البشر وكانت هذه بداية التحرك الإنساني في صناعة السيارات فورد  ومن خلال الموقف ده ابتدت صناعة السيارات ”.

ولفت السيسي  إلى أن :الخطر المناخي هيتم مجابهته والتعامل معاه من الجميع بشكل او آخر لان بداخله فرصة .

ولمتابعة المزيد حول تصريحات الرئيس في منتدى شباب العالم الرابع.. تابع الفيديو جراف التالي:

السيسي سيارة كهربائية نيويورك روث مخلفات الخيول السيارات فورد فورد

موضوعات متعلقة

الأسود والنسور| سر ألقاب منتخبات أفريقيا بأسماء الحيوانات ..فيديو جراف

فيديو جراف.. حقيقة هجوم ماجدة زكي على وائل الإبراشي بعد وفاته

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

فيديو جراف.. نهاية مبكية لعريس المنوفية بعد زواجه بأيام قليلة.. ما القصة؟

فيديو جراف..هل اعتزلت آثار الحكيم الفن وتفرغت للعبادة

ترشيحاتنا

ماذا قدمت مصر لدعم القضية الفلسطينية.. البرلمان يجيب

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعي.. صور

مصرع 4 أطفال أشقاء في حريق شقة سكنية بفيصل

تزامنا مع تجربة كوريا الشمالية الصاروخية.. أمريكا توقف الرحلات الجوية

كيفية الغسل من الجنابة وهل يشترط النية؟ اعرف الضوابط الشرعية

بريطانيا توقف 3 خطوط طيران مع الولايات المتحدة بسبب أوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل أكرم توفيق للمستشفى بعد إصابته في مباراة مصر ونيجيريا

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

مشادة بين كيروش وأحد الجماهير المصرية بعد الهزيمة أمام نيجيريا

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

طارق سليمان يغادر بعثة منتخب مصر في الكاميرون ويعود للقاهرة

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

انطلاقة سيئة.. تعليق ناري من تامر أمين على هزيمة منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

السيسي يتفقد مكاتب رواد الأعمال ومعرض أبناء سيناء وتراثنا ومتحف حياة كريمة

فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

موجة صقيع وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ