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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إعلام النواب: تمكين المرأة يعكس إيمان الدولة بدورها الفعال في النهوض بالمجتمع

هند رشاد، أمين سر
هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

أشادت هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،بمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، وذلك لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على المرأة.

 

و أوضحت “ رشاد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ”أن المرأة المصرية شهدت اهتمام غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث أنه و بمتابعة ملف المرأة بصفة عامة سنجد أن تمكينها يزيد بنسب كبيرة، فضلا عن  زيادة نسبة مشاركتها داخل البرلمان بحوالي 25%، وقام بإعطائها الثقة في الوصول لمناصب كان يصعب عليها الوصول إليها من قبل، مشيرة إلى أن مصر تعتبر  الدولة الأولى في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس إيمان الدولة بدور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمع.

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وعلى صعيد التشريعات البرلمانية، أفادت أمين سر إعلام النواب أن المجلس أصدر حزمة من القوانين التي كان لها دور كبير في دعم المرأة في الملفات المختلفة، ومن أبرز هذه التشريعات قانون المواريث، وتغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات، وقانون تغليظ عقوبة الختان، وقانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، بالإضافة إلى قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة و المتعنتين عن سداد ديون النفقات.

 

 

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن الأمر لم يقتصر على الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية فحسب، أو تشريعات، ولكن هناك العديد من المبادرات التي خرجت لدعم المرأة في هذا الصدد لمزيد من التمكين للمرأة وتوعيتها بحقوقها والتواصل مع المرأة الريفية ومساعدتها فى تفعيل دورها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، في الوقت الذى وضعت الدولة استراتيجية متكاملة لتمكين المرأة فى إطار رؤية مصر 2030، عبر آليات فاعلة ومستدامة تضمن تنفيذها على الوجه الأكمل.

 

و شاركت الدكتورة مايا مرسي في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، جلسة بعنوان " نحو عالم آمن وشامل للمرأة " ، والتى انعقدت أمس الثلاثاء بهدف رصد وتحليل تداعيات جائحة كورونا على أوضاع النساء،  والجهود المبذولة فى الحد من الآثار السلبية للجائحة على أوضاع النساء  ، وكيفية خلق بيئة عمل آمنة وداعمة للنساء ، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تحقيق تكافؤ الفرص فى بيئات العمل .

 

كما ناقشت الجلسة العديد من المحاور من بينها آليات التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة في ظل الجائحة ، وكيف ساهم انتشار الوباء فى تزايد العنف الموجهة ضد النساء ، والجهود المبذولة لخلق عالم آمن لهم .

 

 

 

هند رشاد لجنة الثقافة مايا مرسي منتدى شباب العالم التنمية

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