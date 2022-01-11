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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الشاعرة مايا أنجيلو.. إصدار أول عملة معدنية تحمل صورة سيدة سمراء بأمريكا

عملة معدنية بصورة
عملة معدنية بصورة الشاعرة مايا أنجلو

للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بسك عملات معدنية للشاعرة مايا أنجيلو - وهي أول امرأة سوداء على الإطلاق تظهر  على عملة أمريكية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم سك العملة التي تحمل صورتها بقيمة 25 سنتا والمعروفة باسم الربع، وكانت أنجيلو ، الشاعرة والناشطة ، أول امرأة سوداء تكتب وتؤدي قصيدة في حفل تنصيب رئاسي.

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وتخطط وزارة الخزانة الأمريكية لإصدار عملات معدنية للنساء الرائدات الأخريات ، بما في ذلك رائدة فضاء وزعيمة قبيلة وممثلة - كجزء من برنامج American Women Quarters، وقد أشادت بهذه الخطوة أول وزيرة خزانة في البلاد.

وقالت جانيت يلين في بيان: "في كل مرة نعيد فيها تصميم عملتنا ، تتاح لنا الفرصة لنقول شيئًا عن بلدنا - ما نقدره وكيف تقدمنا ​​كمجتمع".

مسيرة الشاعرة مايا أنجيلو

كانت أنجليو، الكاتبة والناشطة الاجتماعية، توفيت عام 2014 عن عمر يناهز 86 عامًا، وترجع بداية شهرتها من خلال سيرتها الذاتية الرائدة في عام 1969، حين أصدرت “أعرف لماذا يغني الطائر الحبيس”، عن طفولتها في أعماق الجنوب.

وحصلت على عشرات الدرجات الفخرية وكتبت أكثر من 30 عملاً مبيعًا، وفي عام 2010 ، حصلت على وسام الحرية الرئاسي - أعلى جائزة مدنية أمريكية - من الرئيس باراك أوباما.

وصورت العملة الجديدة أنجيلو بأذرع مفتوحة وممدودة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن خلفها طائر وشمس مشرقة ، وهما مستوحيان من شعرها ورمزان للطريقة التي تعيش بها، ويُظهر الجانب الأمامي من الربع التمثال النصفي التقليدي لجورج واشنطن ، أول رئيس للبلاد.

خطط مرتقبة

وتخطط دار سك العملة الأمريكية لإصدار 20 ربعًا إضافيًا خلال السنوات الأربع المقبلة ، تصور نساء أمريكيات أخريات لعبن أدوارًا مهمة في تاريخ البلاد.

ومن المقرر أيضًا إصدار عملات معدنية هذا العام لسالي رايد ، أول رائدة فضاء أمريكية. ويلما مانكيلر ، أول رئيسة لأمة شيروكي وناشطة من أجل حقوق السكان الأصليين ؛ وآنا ماي وونغ التي تعتبر أول نجمة سينمائية صينية أمريكية في هوليوود.

ولا تزال الخطط لاستبدال الرئيس أندرو جاكسون في نقود قيمتها 20 دولارًا الملغاة، بالسيدة التي حكم عليها بعقوبة الإعدام من السود هارييت توبمان لأنها أنقذت العبيد عبر قطار الأنفاق.

ظهور النساء على العملات الأمريكية

نادرًا ما ظهرت نساء تاريخيات في العملة الأمريكية، وفي القرن التاسع عشر ، حصلت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ، مارثا واشنطن ، على الشهادة الفضية 1 دولار ، وكانت البطلة الأمريكية الأصلية بوكاهونتاس في صورة جماعية على الورقة النقدية البالغة 20 دولارًا.

وعلى العملات ، يظهر ساكاجاويا ، مستكشف أمريكي أصلي ، على الدولار الذهبي. وظهرت سوزان بي أنتوني والناشطة الصماء العمياء هيلين كيلر على الدولار الفضي.

مايا انجلو
مايا انجلو
جورج واشنطن الولايات المتحدة وزارة الخزانة الأمريكية الدولار الخزانة الأمريكية سك العملة حفل تنصيب

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