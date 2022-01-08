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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سيجنال يتيح استخدام عملة MobileCoin المشفرة مع إخفاء بيانات المستخدمين

سيجنال تتيح استخدام
سيجنال تتيح استخدام عملة MobileCoin المشفرة

أتاح تطبيق الدردشة Signal سيجنال لمستخدميه إرسال واستلام العملة المشفرة MobileCoin ، وذلك ضمن مرحلة تجريبية للمستخدمين على أن يتم تعميم الخدمة لجميع المستخدمين بشكل رسمي في وقت لاحق.

 

وبحسب موقع CNET الأمريكى فإن الرئيس التنفيذي لتطبيق سيجنال، موكسي مارلينسبايك عمل كمستشار للعملة المشفرة MobileCoin ، والمصممة لإجراء مدفوعات مجهولة مثل النقود، كما أنها تتمثل فكرتها في بناء نظام يخفي كل شيء عن الجميع.

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وأبلغت مجلة Wired أن قيام تطبيق سيجنال عن اختبار الاندماج في المملكة المتحدة في ربيع العام الماضي 2021 ، وتم طرحها بهدوء في بقية العالم في منتصف نوفمبر.

وقال جوشوا جولدبارد ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة MobileCoin إن التقنية التى تعمل بها العملة المشفرة MobileCoin تشبه الطريقة التى بها تقنية البلوك تشين، ولكنها تعتبر أفضل حل لحماية الخصوصية المالية للمستهلك والأعمال.

وفقًا لتطبيق سيجنال، فإن المعلومات المتعلقة بالمعاملة خاصة البيانات المتعلقة بالمرسل والمتلقي والمبلغ المحول والرسالة كلها غير معروفة لسيجنال.

وللقيام بالتعامل بالعملة المشفرة يجب على مستخدمي تطبيق سيجنال الاشتراك في الإصدار التجريبي من صفحة الإعدادات الخاصة بهم، حيث يتم تحصيل جميع الرسوم بواسطة MobileCoin ، وقد تفرض العملة على بعض المستخدمين رسوم تنظيف العملة إذا تعذر دمج عملاتهم المعدنية لإكمال المعاملة.  

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