يستخدمها مدير تويتر.. مؤسس سيجنال يسخر من تقنية التشفير NFT لهذا السبب

سخر موكسي مارلينسبايك، مؤسس تطبيق Signal سيجنال، من تقنية التشفير NFT، ومن المَيْل الكبير لاستخدامها من قبل عدد كبير من رجال الأعمال وشركات التكنولوجيا المختلفة.



وبحسب موقع The Verge؛ فإن مؤسس سيجنال انتقد الأشخاص الذين يدفعون مئات الآلاف من الدولارات لاستخدام تقنية التشفير NFT، التي يتم بها تخزين الصور والحسابات بشكل رقمي.





وتقنية التشفير NFT، هي رمز غير قابل للتغيير والاستبدال، وتتميز برمز تشفير يتمتع بشعبية لدى الفنانين والموسيقيين ورجال الأعمال، وتتكلف لتحويلها أموالا طائلة.

ويتم تخزين تقنية التشفير NFT، مثل الأصول الرقمية على blockchain، وتتم عمليات تبادل تقنيات NFT في العملات المشفرة مثل البيتكوين في مواقع متخصصة، لكن المزادات التقليدية أصبحت تسعى للاستفادة من هذه الظاهرة.

وعرض مؤسس سيجنال، عددا من الرموز التعبيرية الساخرة، وانتقدها بشكل لاذع، مضيفا “إنها ليست إلا شيء حقير، وأستغرب من الأموال الباهظة التي يتم إنفاقها على هذه التقنية”.

ويعد مؤسس تويتر، جاك دوروسي، واحدا من أكثر رجال الأعمال المشهورين باستخدامهم تقنية التشفير NFT، حيث سبق أن عرض أول تغريدة له على تويتر، للبيع، والتى يبلغ عمرها 15 عامًا، وانتهى بها المزاد على منصة Valuables بقيمة تصل لـ3 ملايين دولار.