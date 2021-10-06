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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مؤسس تليجرام يوضح كيفية استفادة شركته من انقطاع فيسبوك وواتسآب

صدى البلد

قال بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليجرام للرسائل، ان انقطاع خدمة "فيسبوك" الاثنين الماضى ، ادى الى انضمام عدد هائل من المستخدمين للتطبيق .

 

وبحسب وكالة "رويترز" الاخبارية ، كتب دوروف على قناته على تطبيق تليجرام أن معدل النمو اليومي للتطبيق تجاوز المعدل الطبيعي بأعداد كبيرة .

 

وتابع دوروف : " استقبلنا أكثر من 70 مليون مستخدم من منصات أخرى في يوم واحد ، كما أن بعض المستخدمين في الأمريكتين ربما تعرضوا لبطء الخدمة حيث اندفع الملايين للتسجيل في نفس الوقت، لكن الخدمة عملت كالمعتاد بالنسبة للأغلبية ".

 

والجدير بالذكر ان أنحاء العالم شهدت انقطاع خدمات الرسائل الرئيسية لموقع الفيس بوك والوتس اب لنحو ست ساعات ، و تم منع 3.5 مليار مستخدم من الوصول إلى خدمات مثل واتساب وإنستجرام وماسينجر، على تغيير ترتب عليه خلل في منظومة الإعداد والتشكيل.

 

وعلى الجانب الاخر قالت روسيا إن الحادث يظهر أن موسكو كانت محقة في تطوير منصات الإنترنت السيادية الخاصة بها وشبكات التواصل الاجتماعي.

التواصل الاجتماعي انستجرام شبكات الفيس بوك واتساب موسكو روسيا رويترز تواصل الاجتماعي بافيل دوروف

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