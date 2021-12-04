تبدأ من 5 دولارات.. سيجنال منافس واتساب المشفر يتلقى "التبرعات"

يواصل تطبيق المراسلة الآمنة سيجنال Signal، إضافة ميزات جديدة ومتطورة، حيث يعد أحد أكثر تطبيقات المراسلة أمانا في الوقت الحالي، والتي تجعله منافسا قويا لـ واتساب، نظرا لدعمه بعض ميزات الخصوصية التي لا يوفرها Whatsapp.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أعلنت الشركة المالكة لتطبيق سيجنال Signal المشفر، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التبرع داخل التطبيق.

سيجنال يعتمد على المستخدمين في التبرعات



وبصفتها مؤسسة غير ربحية، لا تتلقى شركة سيجنال دعما ماليا من أي معلنين أو مساهمين، وتعتمد على المستخدمين في التبرعات.

ووفقا للشركة، يمكن للمستخدمين الاختيار بين تقديم تبرعات شهرية، أو مساهمات لمرة واحدة داخل التطبيق، باستخدام خدمات الدفع الألكترونية Apple Pay أو Google Pay، ولن تقوم الشركة بربط معلومات الدفع الخاصة بهم بحساب سيجنال.



وعندم يقوم المستخدم بإجراء المدفوعات عبر التطبيق، سيقوم النظام الأساسي لـ سيجنال، بوضع شارة مخصصة على ملفهم الشخصي بحيث يمكن للخادم مصادقة العميل مع مجموعة مخصصة للأشخاص الذين قاموا بالدفع.

وللتبرع لـ سيجنال، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة مستويات مختلفة، مقابل سعر 5 دولارات أو 10 دولارات أو 20 دولارا، ولكل مستوى شارة خاصة، وسيتم تجديد اشتراكات المستدام فقط إذا استخدم العميل سيجنال خلال شهر.

وقالت الشركة إن المستخدم إذا قام بإلغاء تثبيت التطبيق أو توقف عن استخدامه، فسيتم إلغاء المدفوعات قبل الدورة التالية للاشتراكات، وكما تخطط سيجنال لإضافة طرق إضافية لدعم المدفوعات في المستقبل.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأ سيجنال في إضافة بعض الميزات الأكثر ملاءمة للمستهلكين، والتي كانت تمتلكها تطبيقات المراسلة الأخرى لفترة من الوقت، مثل الملصقات والخلفيات، كجزء من جهوده لمنافسة تطبيق المراسلة الأشهر واتساب.