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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخطوات بسيطة.. ضبط وإدارة الرسائل المختفية في تطبيق Signal

ضبط وإدارة الرسائل
ضبط وإدارة الرسائل المختفية في تطبيق Signal

يعد تطبيق المراسلة المشفر Signal، من أفضل تطبيقات المراسلة التي تهتم بالخصوصية، والذي جذب مؤخراً العديد من المستخدمين الذين قاموا بغلق حسابات الواتساب والبحث عن بديل آمن، ويتيح التطبيق إرسال الرسائل وإجراء المكالمات، والدردشة الجماعية، والذي يحتوي على العديد من الميزات، تتضمن ميزة إخفاء الرسائل.

 

وتعمل ميزة اختفاء الرسائل في تطبيق Signal على حذف الدردشات لكل من المرسل والمستقبل تلقائياً بعد وقت محدد، كما أنها تعمل بإخفاء الدردشات الفردية والجماعية على حد سواء، وعند تفعيل تلك الميزة على أحد أجهزتك، سيتم مزامنتها مع جميع أجهزتك المرتبطة بالتطبيق، بحسب ما ذكره موقع "Makeuseof".

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كل ما تريد معرفته عن ميزة إخفاء الرسائل على تطبيق Signal

 

أتاح تطبيق التراسل المشفر Signal ميزة إخفاء الرسائل عام 2016، حيث يمكن تفعيل تلك الميزة بضبط مؤقت لاختفاء الرسالة تلقائياً عن انتهاء العد التنازلي للمؤقت، والذي سيبدأ بمجرد الإرسال عند المرسل، كما سيبدأ في العد التنازلي عن المستقبل بمجرد فتح الرسالة، وعند انتهاء الوقت يتم حذف الرسالة.

 

وتعد الخصوصية هي أحد الأسباب الرئيسية لإضافة ميزة إخفاء الرسائل من قبل تطبيق Signal والعديد من تطبيقات المراسلة الأخرى، بالرغم من التشفير العالي من طرف إلى طرف لمحادثات Signal، إلا أنها تكون مفيدة في حالة فقد أو سرقة الهاتف، كما أنها تساعد في الحفاظ على سجل الدردشة مرتباً، دون استهلاك الكثير من مساحة تخزين هاتفك، ويمكنك تفعيل أو إيقاف تلك الميزة لجميع الدردشات أو دردشة معينة عبر جهاز الكمبيوتر أو تطبيق الهاتف الخاص بك.

 

تفعيل ميزة اختفاء الرسائل لجميع الدردشات في Signal باستخدام سطح المكتب

 

- قم بفتح تطبيق سطح المكتب لـ Signal على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم النقر على صورة ملفك الشخصي.
-قم بالنقر على خيار التفضيلات، ومنها النقر على الخصوصية.
-أسفل خيار إخفاء الرسائل، قم بالنقر على القائمة المنسدلة لتحديد المدة، حيث يمكن تحديد وقت ما بين 30 ثانية و 4 أسابيع، أو يمكن ضبط المؤقت المخصص الخاص بك.
- قم بتحديد وقت مخصص كما ترغب من القائمة المنسدلة، ثم النقر على خيار تعيين "Set".



إيقاف ميزة إخفاء الرسائل لجميع الدردشات في Signal باستخدام سطح المكتب

 

عند الرغبة في إيقاف ميزة اختفاء الرسائل لجميع الدردشات في Signal بعد أن قمت بتفعيلها سابقاً، فيجب اتباع الخطوات التالية:

- قم بفتح تطبيق سطح المكتب لـ Signal على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم النقر على صورة ملفك الشخصي.
-قم بالنقر على خيار التفضيلات، ومنها النقر على الخصوصية.
-أسفل خيار إخفاء الرسائل، قم بالنقر على إيقاف التشغيل.

 

 

تطبيق Signal تطبيقات الدردشة الرسائل المختفية واتساب ميزات تطبيق Signal

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