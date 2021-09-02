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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب الجوكر.. جوجل تحظر 8 تطبيقات أندرويد ضارة

تطبيقات أندرويد
تطبيقات أندرويد

حذر الخبراء جميع أصحاب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد Android، على ضرورة التحقق من التطبيقات التي تثبيتها أجهزتهم، بعد اكتشاف 8 تطبيقات شائعة تحتوي على برامج ضارة خطيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، قامت شركة جوجل Google، بحظر التطبيقات الثمانية من متجر تطبيقاتها بلاي Play، ولكن أوضحت أنها لا يمكنها فعل أي شيء لإزالة التطبيق المصاب إذا كان مثبتا بالفعل على هواتف مستخدمي نظامها التشغيلي.

 

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وهذا التحذير لا يمكنك بالتأكيد تجاهله، إذ حث ضباط الشرطة في بلجيكا المستخدمين على حذف ثمانية تطبيقات من هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية، لأنه في حال وجودها يتعرضون لخطر كبير، تحتوي جميع هذه التطبيقات على برنامج ضار خطير يدعي جوكر Joker.

وعبر تحذيرها قالت الشرطة أن إزالة تلك التطبيقات المحملة بالبرمجيات الخبيثة من متجر Play، ستحمي المزيد من الأشخاص من تثبيت البرامج الضارة على هواتف أندرويد، لأنه قادر على إحداث فوضى في أي هاتف يصيبه.

وبمجرد تثبيته على الجهاز، يتمتع فيروس الجوكر Joker، بالقدرة على تثبيت برامج التجسس المخفية وبرامج الاتصال المميزة على الأجهزة، والتي يمكنها بعد ذلك تسجيل المستخدمين المطمئنين في خطط اشتراك شهرية باهظة الثمن.


ولمساعدة أولئك الذين قاموا بالفعل بتنزيل أحد التطبيقات الخطيرة عن طريق الخطأ، قالت الشرطة البلجيكية، في منشور على موقعها على الإنترنت،: "تحذير عاجل.. لقد عاد فيروس الجوكر مرة أخرى إلى أجهزة أندرويد".

وأوضحت الشرطة أنه قد تم اكتشاف هذا البرنامج الضار في 8 تطبيقات على متجر بلاي والتي تم حظرها في الوقت نفسه بواسطة شركة جوجل، ولكن إذا قمت بالفعل بتثبيت أحدهما، قم بإزالته في أسرع وقت ممكن.

ووفقًا للباحثين في شركة Quick Heal Security Lab للأمن السيبراني، يمكن لفيروس الجوكر Joker الأخير الوصول إلى الرسائل النصية وجهات الاتصال والكثير من المعلومات الشخصية الأخرى على الهواتف الذكية، على غرار أنواع البرامج الضارة السابقة، يمكنه أيضا الاشتراك في مواقع الويب التي تقدم خدمات مدفوعة.

وقد تم اكتشاف فيروس الجوكر Joker، البرمجي الخبيث لأول مرة في عام 2019، لكنه ظهر مؤخرًا بشكل دراماتيكي وغير مرحب به بشكل كبير.

إليك قائمة التطبيقات الثمانية التي يجب عليك حذفها على الفور

Auxiliary Message
Element Scanner
Fast Magic SMS
Free Cam Scanner
Go Messages
Super Message
Great SMS
Travel Wallpapers

أندرويد تطبيقات Joker نظام البرامج الضارة تطبيقات أندرويد جوكر

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