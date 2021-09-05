لتحرير مساحة تخزين إضافية.. أسهل طريقة لنقل تطبيقات الأندرويد إلى الذاكرة الخارجية

تملك بعض الهواتف الذكية مساحة تخزين صغيرة، مما لا يسمح لبعض المستخدمين بإضافة المزيد من التطبيقات، مما يضطرهم للبحث عن طريقة نقل تطبيقات الأندرويد إلى الذاكرة الخارجية، ومن أجل ذلك يقوم البعض بإضافة كارت ذاكرة خارجية MicroSD، واتباع الخطوات التالية لمعرفة أسهل طريقة نقل تطبيقات الأندرويد إلى الذاكرة الخارجية.

طريقة نقل تطبيقات الأندرويد إلى الذاكرة الخارجية

يحتل نظام تشغيل جوجل أغلب ذاكرة التخزين الداخلية لهواتف أندرويد، مما يدفع أصحاب تلك الأجهزة لإيجاد طريقة نقل تطبيقات الأندرويد إلى الذاكرة الخارجية، للتمكن من تحرير مساحة إضافية على الهاتف وإضافة المزيد من البرامج المفيدة، باستخدام إحدى الطرق التالية ستتمكن من نقل تطبيقات الأندرويد إلى بطاقة الذاكرة.

الطريقة الأولى

1. اذهب إلى خيار الإعدادات Settings بهاتفك الأندرويد، ثم مرر لأسفل للذهاب إلى التطبيقات Apps.

2. قم بتحديد التطبيق المراد نقله إلى الذاكرة الخارجية.

3. من صفحة معلومات التطبيق انقر على خيار التخزين Storage، اضغط على خيار تغيير Change لعرض خيارات ذواكر التخزين بالجهاز.

4. قم باختيار خيار بطاقة الذاكرة SD card، ثم انقر على خيار نقل Move لنقل مكان تخزين التطبيق.



الطريقة الثانية

1. اذهب إلى إعدادات الهاتف، ثم انقر على خيار التطبيقات.

2. قم بتحديد التطبيق المراد نقله، ثم اختر التخزين Storage.

3. قم بتحديد خيار بطاقة الذاكرة الخارجية SD على هاتفك.

4. اضغط على خيار OverFlow أعلى يمين الشاشة.

5. انقر على خيار إعدادات التخزين Storage Setting، ثم اختر Erase & Format.

6.اضغط فوق خيار نقل Move، ثم انقر على التالي Next لنقل التطبيقات الى ذاكرة MicroSd، انتظر حتى تتم العملية ثم انقر على Done.

شرح نقل التطبيقات من ذاكرة الهاتف إلى SD جهاز هواوي

الطريقة الأولى

1.اذهب إلى قائمة الإعدادات Setting على هاتف بطراز هواوي، ثم انتقل إلى إدارة التطبيقات.



2.اختر أحد تطبيقات التي نريد نقلها تم اضغط على خيار نقل إلى ذاكرة التخزين الخارجية Move to SD Card وسيتم نقل التطبيق.

الطريقة الثانية

1. اذهب إلى إعدادات إدارة التخزين Storage.

2. اضغط على خيار Transfer Data to SD Card وسيتم نقل جميع البيانات أو التطبيقات أو الألعاب تلقائيا إلى ذاكرة التخزين الخارجية.