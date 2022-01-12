أسعار اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 12-1-2022

استقر سعر اليورو أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 12-1-2022، على ختام أسعار تعاملات البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، أمس.

وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم 17.66 جنيه للشراء، و17.780 للبيع، طبقا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وحافظ اليورو علي مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر عند 17.73 جنيه للشراء، و17.91 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

كما استقرت مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول ليسجل 17.68 جنيه للشراء و17.85 للبيع.

اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

واستقرت مستويات شراء وبيع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.69 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي .

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 17.68 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، عند مستوى 17.72 جنيه للشراء، و17.87 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

كما جاءت اسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق إلى 17.73 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.