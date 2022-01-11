منظمة خريجي الأزهر بالإسكندرية تعقد ندوة عن مخاطر المخدرات

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالإسكندرية، ندوة بعنوان “مخاطر المخدرات والمكيفات على الفرد والمجتمع”، بمقر الإدارة العامة للأمن المركزي.

حاضر بها الشيخ إبراهيم الجمل – مدير عام الدعوة والإعلام الديني بمنطقة وعظ الإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى، وبحضور نائب رئيس فرع المنظمة بالإسكندرية، وكلًا من مساعد وزير الداخلية لإدارة الأمن المركزي اللواء محمد طه، واللواء إيهاب سليمان وسيادة اللواء حاتم عباس.

قام خلالها عضو فرع المنظمة، بالتعريف بالمنظمة وأنشطتها، وأهمية ما يقوم به ضباط وعساكر الأمن المركزي على مستوى الجمهورية في مكافحة هذا النوع من الجرائم، مؤكدًا خطورة أثرها على الفرد في إضاعة المال والصحة والعقل، ومخالفة مقاصد الشريعة في الحفاظ على العقل والنفس والمال، وقتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، كذلك ضياع مهمة الفرد في المجتمع وإعمار الكون.



وأشار إلى أن المخدرات تعد من أخطر الأسلحة التي يسلطها الخصوم؛ لتهديد الأمة والوطن.