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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وثائق جديدة تكشف إخفاء فاوتشي لمعلومات خطيرة حول منشأ فيروس كورونا

منشأ فيروس كورونا
منشأ فيروس كورونا

كتب عضوان جمهوريان في الكونجرس الأمريكي، في رسالة إلى وزير الصحة والخدمات الإنسانية، كزافييه بيسيرا، اليوم الثلاثاء، إن وثائق صدرت حديثا تكشف إخفاء كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض معلومات عن الأصول المعملية لـ فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، قال النائبان بمجلس النواب جيمس كومر وجيم جوردان في رسالة نشراها عبر "تويتر": "لقد أصدرنا رسائل بريد إلكتروني لم نرها من قبل، تظهر أن الدكتور أنتوني فاوتشي، ربما أخفى معلومات حول فيروس كورونا من مختبر ووهان".

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وأضاف أن فاوتشي الذي يقود المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، قلل عن عمد من نظرية تسرب الفيروس من المختبر، متابعين: "نريد إخضاع فاوتشي للاستجواب، حان الوقت للحصول على الإجابات".

وكشفت مقتطفات من رسائل البريد الإلكتروني، أن الدكتور فاوتشي حُذر من أمرين، احتمالية تسرب الفيروس من معهد ووهان لعلم الفيروسات، واحتمال أن يكون الفيروس خضع للتلاعب المتعمد.

وكتب عضوا مجلس النواب: "من الضروري أن نحقق في ما إذا كانت هذه المعلومات نقلت إلى بقية الحكومة وما إذا كانت المعلومات ستغير استجابة الولايات المتحدة للوباء". وطلبا إجراء مقابلة رسمية مع فاوتشي لمناقشة المعلومات.

فيروس كورونا الولايات المتحدة كورونا الكونجرس فاوتشي منشأ كورونا معهد ووهان

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