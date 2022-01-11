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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

350 ألف حالة.. فرنسا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا خلال يوم

تفشي كورونا في فرنسا
تفشي كورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل رقمًا قياسيًا جديدًا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث واصل متحور أوميكرون انتشاره السريع في جميع أنحاء البلاد.

وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في مجلس الشيوخ، إن إجمالي الإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 350 ألف حالة.

فرنسا تعلن 350 ألف حالة إصابة جديدة بـ كورونا

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وحطم ذلك الرقم القياسي السابق الذي يزيد قليلاً عن 330.000 المسجل يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف فيران أن "هذه الفترة صعبة بلا شك، وزادت في هذه الأيام الأخيرة سجلات العدوى"، لافتا إلى أن "النظام الصحي في المستشفيات يتعرض لمحنة ضخمة".

وكان وزير الصحة الفرنسي قال، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستسجل أكثر من 350 ألف حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا اليوم، وهو رقم قياسي جديد.

وبحسب "رويترز" قال فيران خلال جلسة استماع برلمانية: "سيكون هناك 353 ألف شخص على الأقل".

وتم تسجيل الرقم القياسي السابق البالغ 332252 حالة جديدة يوميًا في 5 يناير.

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