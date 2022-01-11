حصيلة قياسية.. تركيا تسجل أكتر من 74 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 74 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة تم رصدها منذ تفشي الوباء في البلاد.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 74 ألفاً و266 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما تم تسجيل 137 وفاة جديدة، وبلغ عدد المتعافين 39226 شخصا، وتم إجراء 430253 فحصا خلال اليوم.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في تركيا 57 مليون 157 ألفا و272، ووصل عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 51 مليون و976 ألفا و752.

