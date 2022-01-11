بيطلب مني طلبات غريبة مقدرش أقولها.. سيدة تستغيث من تعدي زوجها عليها بالضرب

كشفت حياة عبد الله، إحدى السيدات، تفاصيل استغاثتها بسبب قيام زوجها بالاعتداء عليها بالضرب والإهانة، وقيامها بفتح بث مباشر على فيسبوك لتوثيق تعدي زوجها عليها بالضرب .

وقالت حياة عبد الله في لقاء ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار": "حاولت أكلم أهلي عشان ينقذوني من زوجي لأنه كان يضربني وكنت بموت، وقررت أفتح بث مباشر كي ينقذني من يري البث المباشر".

وأضافت حياة عبد الله: "زوجي بيضربني وبيشتمني بأبشع الألفاظ من أول يوم زواج وبيطلب مني طلبات غريبة مقدرتش أقولها لحد.. أنا متزوجة جديد بقالي 3 شهور".

وتابعت حياة عبد الله: "زوجي ممكن يضربني لو الشاي مفيهوش سكر، وكان بيشتمني بأمي وأهلي طوال اليوم ".

واكملت حياة عبد الله: "زواجي من زوجي صالونات وإحنا خريجين نفس المدرسة وقررنا الارتباط والزواج".

وأردفت حياة عبد الله: "النائب العام حرك الأمر والنيابة استدعتني لأخذ أقوالي في واقعة تعدي زوجي عليا، واحنا في دولة قانون وأنا حقي هجيبه بالقانون وزوجي هددني بالقتل".

