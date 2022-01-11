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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينيت يحذر من أسابيع صعبة بسبب كورونا.. ويكشف قرارة بشأن إغلاق جديد

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، الحاجة إلى فرض إغلاق عام جديد، وذلك رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

 

وحسب قناة “i24news” الإسرائيلية، قال بينيت في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء إن "الاقتصاد سيكون مفتوحًا قدر الإمكان، والمرافق الاقثصادية سنستمر بالعمل، لا أريد أن أرى أشخاصًا يفقدون عملهم.. جميع العاملين في الاقتصاد سيتقاضون مرتباتهم عن أيام الحجر الصحي ابتداء من اليوم الأول، اتفقنا على هذا مع وزارة المالية".

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وأضاف أن المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” مُعد أكثر بكثير، لافتًا إلى أن "الأرقام هي بحجم لم نشهده من قبل، سنصل لعدة ملايين مصاب في اسرائيل".

 

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يوجد لدينا موجة ستضرب أيضًا في إسرائيل، بسبب الوقت الذي ربحناه نجحنا بوضع استراتيجية لتجهيز لموجة تسونامي قد تثيرنا، بشكل أساسي يجب الحفاظ على الضعفاء، الإغلاق لن ينفع". 

 

وطالب بينيت الأهالي بإعطاء اللقاح لأطفالهم نظرًا لأنه يوفر لهم حماية أفضل، مضيفًا: "ستكون أسابيع صعبة ويجب علينا تجاوزها، على كل واحد فينا أخذ المسؤولية وعدم المشاركة بالتجمهرات قدر الامكان، لا مجال للذعر ولا مجال للهستيريا، التسونامي سيأتي ويمر".

 

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن 38 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا، لافتة إلى أن عدد الحالات الخطيرة ارتفع إلى 247 إصابة.

 

وقررت وزارة الصحة تقليص عدد أيام الحجر الصحي المفروض على المصابين بفيروس كورونا إلى 7 بدلا من 10، وذلك شرط ألا تظهر أعراض المرض على المحجور خلال الأيام الثلاثة الأخيرة للحجر.

 

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، وقف التدريبات الاحتياطية بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أصيب اثنين من كبار الجنرالات بالوباء.

نفتالي بينيت إغلاق عام رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل فيروس كورونا كورونا

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