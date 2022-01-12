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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من مطبخك 7 علاجات سريعة لتسكينة ألم الأسنان

الم الأسنان
الم الأسنان

 إذا كنت تعاني من ألم شديد لا يمكنك تحمله لأسنانك فيمكنك زيارة طبيب الأسنان للتخلص من الألم. ومع إذا شعرت بألم طفيف وكنت تخشى الذهاب إلى طبيب الأسنان ، فهناك بعض العلاجات المنزلية التي توفر لك راحة مؤقتة. إليك أفضل العلاجات المنزلية لألم الأسنان وتوفر لك الراحة الفورية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .

 

 1. القرنفل 

يساعد القرنفل على تقليل آلام الأسنان لاحتوائه على خصائص مخدرة ومسكنة. تعمل هذه الخصائص على تخدير الألم على الفور ضع 3 فصوص كاملة داخل فمك لإيقاف الألم.

 

 2. زيت جوز الهند 

زيت جوز الهند علاج فعال آخر لعلاج آلام الأسنان لاحتوائه على خصائص مسكنة ومضادة للميكروبات تساعد في تقليل تورم والتهاب اللثة. خذ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وحركها داخل فمك لمدة 20 دقيقة. اشطف فمك بالماء الدافئ.

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 3. الثوم 

يحتوي الثوم على خصائص مضادة للالتهابات ويعمل عصير الثوم العجائب في تخفيف الألم. سحق قطعتين من الثوم وضعيها على الأسنان التى تعانى من الألم .

 

 4. زبدة الفول السوداني 

يحتوي الفول السوداني على خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في علاج آلام ضرس العقل. خذ ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني على إصبعك وضعها على ضرس العقل.

 

 5.  الملح علاج منزلي ممتاز

 يمنع الالتهاب ويقلل من التهاب اللثة  اخلطي ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ وحركيه داخل فمك عدة مرات في اليوم.

 

 6. النعناع 

 علاج فعال للغاية لعلاج آلام ضروس العقل. يحتوي على خصائص مخدرة تساعد في تقليل الألم. يمكنك مضغ القليل من أوراق النعناع أو فرك القليل من زيت النعناع.

 

 7. زيت شجرة الشاي 

زيت شجرة الشاي علاج منزلي فعال آخر لعلاج آلام ضرس العقل بسبب خصائصه المضادة للميكروبات والمطهرة. خذ قطرتين من زيت شجرة الشاي على أصابعك وضعها مباشرة على اللثة المصابة.

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