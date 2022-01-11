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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تواجد أحمد فتحي .. عماد متعب ينتقد "كيروش": بيشوف حاجات عكس اللي كلنا شايفينها

عماد متعب
عماد متعب

انتقد عماد متعب نجم الأهلي الأسبق، كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، مشددا على أن المدرب السبب الرئيسي في هزيمة الفراعنة ضد نيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات من منافسات أمم إفريقيا.


قال عماد متعب في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر بدأ المباراة بشكل خاطئ، كنا نفقد الكرة في 3 ثواني، ونحصل على وقت كبير للغاية، من أجل استخلاص الكرة، كنا نعتمد على الكرات الطولية فقط".


أضاف: "كان لابد من انضمام أحمد فتحي لقائمة منتخب مصر في منافسات أمم إفريقيا، حتى لو مستواه البدني ليس في أفضل أحواله، ولكن خبراته تؤهله لأن يكون متواجدا والمباراة كانت في حاجة إلى فتحي، خاصة أنه يتميز باللعب في أكثر من مركز وخاصة بعد إصابة أكرم توفيق" .


وتابع: "لم يكن هناك أي ضغط من لاعبي منتخب مصر على نيجيريا، لاعب نيجيريا يستلم الكرة بسهولة وبأريحية ثم يسدد ويسجل، دون أي ضغط".


وأشار: "كيروش يرى كل الأمور عكس ما نراها جميعا، عكس ما يراها أي شخص طبيعي، كيف يتم الدفع بمحمد صلاح رأس حربة وكيف يتم الدفع بمصطفى محمد في مركز الجناح، لماذا التوظيف الخاطئ".


وختم حديثه قائلا: "إذا كنت تريد الدفع بتريزيجيه، كان لابد من الدفع به كجناح هجومي والدفع بأحمد السيد زيزو في وسط الملعب هذا كان أفضل بالنسبة له، الجيل الحالي لمنتخب مصر يفتقد للانسجام، عكس جيل 2010 كنا نخوض معا مباريات كثيرة".

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