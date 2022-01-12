مواصفات وأسعار تويوتا تندرا الجديدة.. أفخم شاحنات البيك أب اليابانية |شاهد

اختلف مفهوم شاحنات البيك أب عن الماضي اختلافاً كبيراً حيث كانت مجرد آلات ضخمة ذات محركات أساسية بقدرات متوسطة، ولكن مؤخرا أصبحت شاحنات البيك أب تحظى باهتمام كبير من الشركات الكبرى وحصلت على تحديثات كبيرة مثل مثيلاتها من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

تأتي سيارة تويوتا تندرا من الخارج بلمسات أنيقة من الكروم ويظهر ذلك من خلال سطحها اللامع وأغطية المرايا الجانبية ومقابض الأبواب، والنمط المهيب للشبكة الأمامية وحروف "التندرا" العملاقة على الباب الخلفي، ويظهر الاستخدام الأكبر للكروم على العجلات الكبيرة بقياس 22 بوصة، والتي تمثل أكبر مجموعة تم تثبيتها على الإطلاق بواسطة تويوتا على شاحنتها الصغيرة الحجم.

حصلت سيارة تويوتا تندرا من الداخل أيضاً على أنظمة تشغيل قابلة للنشر تلقائياً ترحب بك في مقصورتها الأمامية الفاخرة، والتي تتميز بتنجيد جلدي أنيق باللون الأبيض والأسود جنباً إلى جنب مع إدخالات خشبية حقيقية على لوحة القيادة، وعند فتح الباب الأبواب سيرحب بك شعار Capstone المضيء على لوحة العدادات بجانب الراكب.

تضمن سيارة تويوتا تندرا فتحة سقف بانورامية كخيار قياسي، وكذلك درج الطاقة لتمييزها عن إصدارات التندرا الأقل، وستقوم تويوتا بتركيب زجاج عازل للصوت للأبواب الأمامية لجعل المقصورة أكثر هدوءاً بتكلفة إضافية، ويمكن للمشترين اختيار نظام التعليق الهوائي الخلفي ذاتي التسوية للحصول على قيادة أكثر سلاسة.

تم تجهيز سيارة تويوتا تندرا بمجموعة نقل الحركة الهجينة i-Force Maxحيث تعتمد سيارة تويوتا تندرا على محرك سداسي الأسطوانات V6 بقوة 437 حصاناً و 583 رطلاً (790 نيوتن متر) من عزم الدوران، يرسل المحرك V6 مزدوج التوربو المكهرب الطاقة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات ويوفر قدرة سحب تبلغ 10،340 رطل.

لم تكشف تويوتا عن السعر الرسمي حتى الآن، ولكن تشير التوقعات إلى أن سعر شاحنة البيك اب الجديدة ستتراوح بين 60.000 الى 70.000 دولار.