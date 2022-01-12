وزيرة الهجرة: مجدي يعقوب نموذج نفخر به وأيقونة للمصريين بالخارج.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة وزارة الهجرة إلى الحكومة، والاهتمام بالمصريين بالخارج؛ انعكس على أبناء الوطن بالخارج وعزز من انتمائهم.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال لقاء لها لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن مصر بلد الأمن والأمان، مشيرة إلى أن الشباب المصري بالخارج يعلمون ما تم بالدولة المصرية وينقلونه ويناقشون الأفكار مع الجانب الغربي.

وتابعت نبيلة مكرم، ان وجود الشباب المصري الخارج في منتدى شباب العالم إضافة كبيرة، مؤكدة أن لهم أفكارا جيدة لخدمة الوطن.

أيقونة



وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الدكتور العالمي مجدي يعقوب من النماذج التي نفخر بها جميعا، مؤكدة أنه شعلة من النشاط و"الجيل الثاني والثالث لما يبصوا للدكتور مجدي يعقوب؛ أصبح بمثابة أيقونة لهم".