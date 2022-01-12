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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عرضه 148 قدمًا.. ناسا تراقب كويكب إيروس والسبب قاعدة كائنات فضائية

صدى البلد

ادعى خبير فضائي معروف أن وكالة الفضاء الأمريكية لعلوم الفضاء “ناسا” لديها بيانات لإثبات أن قاعدة فضائية تابعة لـ كائنات فضائية مخبأة في كويكب إيروس.

انتقل خبير الفضاء "سكوت سي وارنج" إلى مدونته ، UFO Sightings Daily للتعبير عن وجهة نظره حول سبب مراقبة وكالة ناسا عن كثب للصخور الفضائية التي يبلغ طولها 16.8 كيلومتر لسنوات.

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وقد كتب صاحب نظرية المؤامرة: "هذا هيكل على كويكب يسمى إيروس، يشتهر إيروس بأنه أول كويكب تدور حوله مركبة فضائية، وبالنظر إلى هذه الصور ، يمكنك معرفة السبب وهي وجود قاعدة كائنات فضائية بداخلها"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأضاف "وارنج":" كما نرى، تقوم ناسا دائمًا بتحركات لسبب ما، فهم لديهم بيانات يعتمدون عليها والآن نحن نعرف سبب ذهابهم لزيارة كويكب إيروس، لقد أرادوا الحصول على بعض المعلومات عن الهياكل هناك".

وأكمل: "أتساءل عما إذا كانوا قد وجدوا إشارة قادمة من هذا الكويكب ، شيء غير طبيعي دفعهم للقيام بهذه المهمة، كيف عرفوا أن هذه الهياكل كانت موجودة عليه؟ أعتقد أنهم لن يقولوا أبدًا".

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لكن وارنج والمشتركين معه ليسوا وحدهم الذين يشاركون في هذه النظرية الجامحة حيث ظهرت تقارير عام 2018 أنه يمكن رؤية جسم غير عادي على 433 كويكب إيروس، كما تُظهر الصور هيكلًا مستطيل الشكل على سطح صخرة الفضاء.

فيما قال علماء ناسا إن جسم الكويكب كبير وعلى شكل مستطيل يبلغ عرضه 148 قدمًا لذا يراقبونه عن قرب لمعرفة أسراره، لكن المعلقين عبر الإنترنت سارعوا إلى التشكيك في الوثائق الصادرة عن وكالة الفضاء ناسا.

الفضاء ناسا خبير فضائي قاعدة فضائية كائنات فضائية كويكب إيروس

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