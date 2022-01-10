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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ويب أضخم تلسكوب في العالم ينتهي من أول أعماله بـ الفضاء

صدى البلد

انتهى تلسكوب جيمس ويب الضخم، من تثبيت مراياه العملاقة بعد 14 يومًا من إطلاقه في 25 ديسمبر 2021، ويعتبر ويب واحد من أضخم التلسكوبات التي تم إطلاقها في الفضاء وله مهام فضائية عديدة.

كان فتح العاكس الذهبي للتلسكوب ، وهو مجموعة من المرايا التلسكوبية، هو حاليًا في مرحلة تجميع أكبر تلسكوب في العالم، فهي كبيرة جدًا لدرجة أنه كان لا بد من طيها لأسفل لتناسب داخل الصاروخ الذي دفعها إلى الكون ، وقد استغرق الأمر أسبوعين حتى تتكشف.

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يحتوي العاكس ، الذي يأتي مع درع شمسي بحجم ملعب التنس ، على مرآة رئيسية بعرض 6.5 متر مما يجعلها أكبر مرآة فلكية يتم إرسالها إلى الفضاء على الإطلاق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

الآن  التلسكوب الذي استغرق صنعه 10 مليارات دولار و 30 عامًا ، يحتاج فقط إلى التركيز عليه ليحل محل تلسكوب هابل الفضائي - الذي كان بمثابة مرآة رئيسية بقطر 2.4 متر - كواحد من أهم وأكبر أدوات أبحاث الفضاء.

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وتقول ناسا أن ويب قوي جدًا ، في أي مكان ننظر إليه تقريبًا ، سنفتح آفاقًا جديدة بطريقة ضخمة، ومن خلال التحديق في نقطة معينة في السماء لأيام ، سيكون ويب قادرًا على اكتشاف الضوء الذي يسافر عبر الفضاء لأكثر من 13.5 مليار سنة ، لذلك سيتمكن العلماء من دراسة الأحداث التي وقعت بعد بضع مئات من ملايين السنين الانفجار الكبير.

سيستخدم العلماء أيضًا التلسكوب لدراسة الغلاف الجوي للكواكب البعيدة لمعرفة ما إذا كان بإمكان البشر العيش على الكواكب.
 

جيمس ويب تلسكوب أضخم التلسكوبات الفضاء

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