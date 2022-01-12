هاني حتحوت تعليقًا على خسارة المنتخب أمام نيجيريا: «كيروش لايصلح من أخطائه»|فيديو

انتقد الإعلامي هاني حتحوت أداء المنتخب الوطني تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش بعد خسارة المنتخب أمام نيجيريا.

وقال حتحوت على قناة “صدى البلد”: “الوضع بهذا الأداء مقلق للغاية لما هو قام، بما فيه مباراتا غينيا بيساو والسودان، مشددًا أن القلق يستمر بوضع مصر أمام عملاقين أمام الكاميرون والجزائر”.



وتابع أن كيروش مدرب كبير لكنه لا يصلح من أخطائه، خاصة وأنه أخرج مصطفى محمد ودفع بأحمد سيد زيزو الذي كثف من خطورة منتخبنا الوطني، إلا أنه لم يجد من يرسل له العرضيات بعد خروج مهاجم جالطة سراي.

وأشار حتحوت إلى أن صلاح كان معزولًا خلال المباراة، وأهدر فرصة هي الوحيدة التي أتيحت لمنتخبنا.

وكان قد قدم وائل جمعة مدير منتخب مصر اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها منتخب بلادهم أمام نيجيريا 0-1 في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية إضافة إلى سوء الأداء في الشوط الأول للمباراة.



وأضاف مدير المنتخب الوطني أن هناك وقفة حازمة، ولا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، كما شدد على ذلك المدير الفني كارلوس كيروش.



وكشف وائل جمعة أن ما حدث في مباراة الأمس درس كبير وتعهد اللاعبون على استيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين التي ليس أمامنا فيها سوى الحصول على نقاطها الستة لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية.