شادي محمد : أحمد مجاهد ورّط مصر بتعاقده مع كيروش «الفنكوش» |فيديو

أضاع هوية المنتخب

انتقد الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق، أداء منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش بعد الخسارة أمام نيجيريا.

وقال شادي، إن الاتحاد السابق كان أهم حاجة عنده تستيف الأوراق ولم يشرح لكيروش من هو منتخب مصر، مشيرًا إلى أن أحمد مجاهد ورط مصر قبل رحيله بالتعاقد مع كيروش الذي أثبت أنه مدرب فنكوش .

وأضاف شادي محمد خلال تصريحاته في برنامج أوضة اللبس علي قناة النهار، أن كيروش مدرب عنيد وأضاع هوية منتخب مصر ، مؤكدا أن هذه أسوأ بداية للمنتخب من 20 عاما في بطولة إفريقيا.

وتابع شادي محمد، كيروش مدرب ليس عالمياً ومتواضع فنيا ولن يحقق انجازات مع المنتخب ، وتغيير المراكز تسبب في أداء باهت وسيئ وأول مرة نشوف حارس نيجيريا في الدقيقة 60 من المباراة.