الولايات المتحدة تجدد رفضها طلب روسيا بضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو

جددت الولايات المتحدة رفضها للطلب الروسي بضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي مستقبلا، معتبرة أن "البت بهذا الأمر عائد حصرا لأوكرانيا والدول الأعضاء الثلاثين في الحلف وليس لدول أخرى".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحفي تعليقا على المفاوضات في جنيف: "من المبكر القول ما إذا كان الروس جديين بشأن سلك طريق الدبلوماسية".

وأضافت، في تصريح نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني اليوم الأربعاء، أنه ينبغي الانتظار لمعرفة "إن كانوا مستعدين للتفاوض بجدية أم أنهم سيستخدمون المباحثات ذريعة للقول إن الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح".

وتابعت ساكي قائلة: "ثمة مجموعة من المباحثات التي يمكن أن تندرج ضمن سياق دبلوماسي لكن يعود للروس تحديد ما إذا كانوا سيعتمدون موقفا جديا منها أم لا".

واستضافت جنيف أمس الأول مفاوضات استمرت 7.5 ساعة بين روسيا والولايات المتحدة، في إطار الحوار الاستراتيجي تناولت ملف الضمانات الأمنية على رأسها مطالبة الطرف الروسي للناتو بضمان عدم توسعه شرقا، الأمر الذي يرفضه قطعا الجانب الأمريكي.

