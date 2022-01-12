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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المكسيك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك

 سجلت المكسيك 33 ألفا و626 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و170 ألفا و66 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/، أنه خلال نفس الفترة تم تسجيل 162 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 300 ألف و574 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين في البلاد بلغ 3 ملايين و363 ألفا و803 أشخاص منذ بدء الجائحة.
 

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