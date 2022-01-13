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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن البرلمان: سنقوم بجولات لدور رعاية الأيتام والمسنين لمتابعة تحسين الخدمات المقدمة لهم

النائب عبد الهادى
النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان، إن أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان قاموا خلال دور الانعقاد الأول بجولات رقابية إلى دور رعاية الأيتام والمسنين كلا في محافظته من أجل معرفة حجم الخدمات المقدمة بتلك الدور وما هي المعوقات التي تقف أمامه.

وأشار القصبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال هذه الجولات خلال دور الانعقاد الحالى بهدف المتابعة، بالإضافة إلى زيارة المزيد من دور رعاية الأيتام والمسنين، للتعرف على ما آلت إليه عمليات التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمقيمين بتلك الدور.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد البحوث الزراعية.

ويعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 23 يناير الجاري.

وشهدت الجلسة العامة ، الموافقة في المجموع على مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

كما شهدت الجلسة الموافقة النهائية على 5 مشروعات قوانين على النحو التالي:

مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

لجنة التضامن بالبرلمان جولات رقابية دور رعاية الأيتام المسنين رئيس مجلس النواب

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