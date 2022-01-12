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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب بحملة إعلامية كبيرة لزيادة وعي المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

النائب أحمد الطحاوى
النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قال النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه فى ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا أصبح لزامًا على المواطنين الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأشار الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من وجود حملة إعلامية كبيرة لزيادة وعى المواطنين بالحصول على لقاح فيروس كورونا ، خاصة أن المواطنين غير مقتنعين بالحصول على لقاح كورونا نظرا لتخوفهم من أن يضرهم.

وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمستشفيات ، وعدم دخول أى مواطن فى أى جهة حكومية بدون حصوله على لقاح كورونا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 906 متعافين من فيروس "كورونا" من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 328957 حتى اليوم.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تسجيل 932 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وأضاف أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 394740 من ضمنهم 328957 حالة تم شفاؤها، و22014 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 


نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L


نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

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