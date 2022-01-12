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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قاهرة يحيى حقي تحتفي بـ ذكرى ميلاد ملهم الأدباء وأستاذ المبدعين |الاثنين

صدى البلد

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ندوة "قاهرة يحيى حقي.. طبوغرافيا القلب"، احتفالا بذكرى ميلاد الكاتب الكبير يحيى حقي، بالقاهرة عاصمة ثقافة للعالم الإسلامي. 

وتتضمن الندوة مناقشة كتاب القاهرة لـ“دزموند ستيوارت” ترجمة يحيى حقي، دراسة جمال حمدان وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق ١٧ يناير  في تمام السادسة مساءً على تطبيق زووم. 

بصمات واضحة
و‎يشارك في الندوة كل من نهى يحيي حقي كريمة الكاتب الكبير، الدكتور خلف الميري، الدكتور شكري مجاهد، والدكتور أيمن فؤاد، الدكتورة كرمة سامي.

ويعتبر"يحيى حقي"، أحد الرواد الأوائل لفن الثقافة الإسلامية، وخرج من تحت عباءته الكثير من الكُتاب والمبدعين في العصر الحديث، وكانت له بصمات واضحة في أدب وإبداع العديد من أدباء الأجيال التالية كما تتلمذ على يديه الكاتب الكبير إبراهيم أصلان وكان من أبرز تلامذته. 

ومن أشهر أعمال "يحيى حقي": مجموعته القصصية "دماء وطين"، و"قنديل أم هاشم"، و"يا ليل يا عين"، و"أم العواجز"، و"خليها على الله"، و"عطر الأحباب"، و"تعالى معي إلى الكونسير"، و"كناسة الدكان".

وتُرجمت بعض قصص حقي إلى الفرنسية، فترجم "شارل فيال" قصة "قنديل أم هاشم"، وترجم "سيد عطية أبو النجا" قصة "البوسطجي"، وقدمت تلك القصة الأخيرة في السينما وفازت بعدد كبير من الجوائز.

يحيى حقي المركز القومي للترجمة القاهرة قاهرة يحيى حقي القاهرة عاصمة الثقافة

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