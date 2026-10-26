غوتيريش من جامعة القاهرة.. أبرز رسائل الأمين العام للأمم المتحدة

جامعة القاهرة تستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في زيارة تاريخية ورسائل للسلام والحوار من قاعة الاحتفالات الكبرى

أنطونيو غوتيريش: جامعة القاهرة منارة للعلم والفكر والدبلوماسية والحوار.. ومصر «أم الدنيا» أسهمت حضارتها في تقدم المعرفة وتوسيع آفاق الفكر الإنساني.

الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بالدور المصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويؤكد أن السلام الدائم في الشرق الأوسط يتطلب حلًا عادلًا للقضية الفلسطينية.

غوتيريش: مصر شريك محوري للأمم المتحدة وجسر للتواصل بين الشعوب.. وندعو إلى التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

د. عبد العزيز قنصوة: زيارة الأمين العام لجامعة القاهرة تعكس عمق العلاقات بين مصر والأمم المتحدة وتؤكد دور التعليم والبحث العلمي في مواجهة التحديات العالمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتطوير التعليم والبحث العلمي وتمكين الشباب ودعم الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

د. محمد سامي عبد الصادق: عودة الأمين العام إلى جامعة القاهرة بعد زيارته عام 2017 تعكس مكانتها الدولية ودورها التاريخي منبرًا للحوار والتفاهم بين الشعوب.

رئيس جامعة القاهرة: نثمّن جهود غوتيريش في الدفاع عن السلام والعدالة وصون الكرامة الإنسانية ومواقفه الداعمة لحماية المدنيين وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

رئيس الجامعة: زيارة الأمين العام تحمل رسالة إلى شبابنا بأن القضايا العالمية ليست بعيدة عن قاعات الدراسة وأن أفكارهم ومبادراتهم ركيزة أساسية في صناعة المستقبل.

السفير محمد أبو بكر: احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلميًا ثوابت راسخة في السياسة الخارجية المصرية.. والدبلوماسية متعددة الأطراف ضرورة لمواجهة التحديات الدولية.



في حدث دولي بارز يعكس المكانة العلمية والتاريخية لجامعة القاهرة وحضورها على الساحة الدولية، استقبلت الجامعة، اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2026، السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في زيارة رسمية هي الثانية له إلى الجامعة منذ توليه منصبه، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية ممثلًا عن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، وعدد كبير من سفراء الدول لدى جمهورية مصر العربية، وممثلي السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والشخصيات العامة، وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لتزامنها مع الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، ولقرب انتهاء ولاية السيد أنطونيو غوتيريش أمينًا عامًا للمنظمة الدولية، بعد نحو عشر سنوات من زيارته الأولى لجامعة القاهرة في فبراير 2017، خلال الأشهر الأولى من توليه مهام منصبه، لتجسد عودته إلى الجامعة امتدادًا لعلاقة تاريخية تجمع هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة بالأمم المتحدة، وتؤكد دور الجامعات منابر للحوار الدولي وتبادل الرؤى حول قضايا السلام والعدالة والتنمية.

وشهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة لقاءً موسعًا مع الأمين العام للأمم المتحدة، تضمن حوارًا مفتوحًا مع طلاب الجامعة حول التحديات التي تواجه العالم، ومستقبل السلام والتعاون الدولي، ودور الأجيال الجديدة في مواجهة الأزمات الإنسانية والمناخية والتكنولوجية، في مشهد يعكس حرص الجامعة على ربط طلابها بالقضايا الدولية وإتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل المباشر مع صناع القرار والشخصيات المؤثرة عالميًا.

وفي كلمته، أعرب السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن سعادته بالعودة إلى جامعة القاهرة، مستعيدًا زيارته الأولى إليها بعد أسابيع قليلة من توليه منصبه، ومشيدًا بمكانتها بوصفها منارة للعلم والفكر والدبلوماسية والحوار، ومؤسسة أكاديمية أسهمت في تشكيل الوعي وإعداد أجيال من القيادات والعلماء والمفكرين.

وأشاد غوتيريش بالمكانة الحضارية والتاريخية لمصر، مستشهدًا بالمقولة المصرية الشهيرة «مصر أم الدنيا»، ومؤكدًا أن الحضارة المصرية أسهمت على امتداد التاريخ في تقدم المعرفة الإنسانية وتوسيع آفاق الفكر، وأن مصر ظلت ملتقى للحضارات والثقافات والأديان، وجسرًا للتواصل بين أفريقيا والعالم العربي ومنطقة البحر المتوسط، بما يعكس أهمية الانفتاح والتفاعل الحضاري في بناء المجتمعات وتقدم الإنسانية.

وأكد الأمين العام أن الحضارات لا تزدهر بالانعزال، وإنما بالانفتاح وتبادل المعارف والخبرات واحترام التنوع، مثمنًا الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، ومشاركتها الفاعلة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وإسهاماتها في تقريب وجهات النظر وتهيئة مساحات للحوار في أوقات الأزمات والانقسامات.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، أعرب غوتيريش عن تقديره للدور المصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، مؤكدًا أنه لا يمكن الوصول إلى سلام دائم وعادل في المنطقة دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، ومشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار.

كما أشاد الأمين العام بجهود مصر في الوساطة ودعم المسارات الدبلوماسية الرامية إلى وقف النزاعات. وتطرق غوتيريش إلى ما شهده العالم خلال السنوات الماضية من تحديات غير مسبوقة، شملت الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية وجائحة كورونا وتفاقم أزمة تغير المناخ، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالتطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، محذرًا من تراجع احترام قواعد القانون الدولي، ومؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التعاون الدولي، وإعلاء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتمسك بالدبلوماسية والحلول السلمية، ووضع حماية الإنسان وكرامته في صدارة الأولويات الدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لجامعة القاهرة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمنظمة الدولية، وتبرز أهمية المؤسسات الأكاديمية في تعزيز الحوار والتعاون الدولي، وإعداد الأجيال القادرة على التعامل مع التحديات العالمية المتشابكة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شراكاتها مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو، بما يدعم جهود تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء القدرات البشرية، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وربط المعرفة العلمية باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة إلى أن الدولة المصرية تواصل العمل على توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية الدولية، وتطوير البرامج التعليمية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة، مع إيلاء اهتمام خاص بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للابتكار، بما يحقق التوازن بين التقدم العلمي والاعتبارات الإنسانية والمجتمعية.

وفي كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بعودة السيد أنطونيو غوتيريش إلى رحاب الجامعة، بعد زيارته الأولى في فبراير 2017 مع بداية ولايته أمينًا عامًا للأمم المتحدة، مؤكدًا أن استضافة الجامعة له مجددًا، بعد ما يقرب من عشر سنوات، تعكس مكانتها التاريخية وحضورها الدولي، ودورها في تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والشعوب.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن تقديره للجهود التي بذلها الأمين العام خلال سنوات توليه المسؤولية، في الدفاع عن السلام والعدالة واحترام القانون الدولي وصون الكرامة الإنسانية، مثمنًا مواقفه الداعمة لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية، ولا سيما معاناة الشعب الفلسطيني، وجهوده في الدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحلول السلمية في مواجهة الأزمات الدولية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة تمثل رسالة مهمة إلى شباب الجامعة، مفادها أن القضايا الكبرى التي تشغل العالم ليست بعيدة عن قاعات الدراسة، وأن الشباب ليسوا مجرد متابعين لما يجري حولهم، بل شركاء في تشكيل المستقبل، بأفكارهم ومبادراتهم وقدرتهم على الابتكار والمشاركة الإيجابية، مشددًا على أن رسالة الجامعة تتجاوز منح الدرجات العلمية وإعداد الخريجين لسوق العمل، لتشمل بناء الإنسان الواعي بمسؤولياته تجاه مجتمعه والعالم.

واستعرض رئيس الجامعة الروابط التاريخية التي تجمع جامعة القاهرة بمنظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى إسهامات الجامعة في دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال مكتب الاستدامة، ومبادراتها العلمية والمجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة النظيفة وحماية البيئة، فضلًا عن دور نادي اليونسكو بالجامعة في نشر ثقافة الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات، وإقرار المشاركة المجتمعية متطلبًا للتخرج، بما يعزز ارتباط التعليم الجامعي بالمسؤولية المجتمعية والمواطنة الفاعلة.

ومن جانبه، أعرب السفير محمد أبو بكر، في كلمته نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن اعتزاز مصر بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه المناسبة تتيح فرصة لتجديد الالتزام بمبادئ ميثاق المنظمة الدولية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مواجهة الأزمات والتحديات المشتركة، ومشيدًا بالجهود التي يبذلها الأمين العام في قيادة المنظمة خلال مرحلة دولية تتسم بتعقيد التحديات وتشابكها.

وأكد السفير محمد أبو بكر أن احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، تمثل ثوابت راسخة في السياسة الخارجية المصرية، مشددًا على أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف في صون السلم والأمن الدوليين، ومواجهة الأزمات الإنسانية والتحديات المناخية والتنموية.

وأشار إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في دعم جهود إحلال السلام والاستقرار، ومشاركتها في عمليات حفظ السلام، ومساعيها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من النزاعات، إلى جانب إسهاماتها في معالجة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مواجهة الأزمات الراهنة تستلزم حلولًا سياسية شاملة تعالج جذورها، وتضع مصالح الشعوب وحقوقها المشروعة في صدارة الأولويات.

وشدد السفير محمد أبو بكر على أن مصر ستواصل تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية العمل الجماعي الدولي، وضرورة الحفاظ على فاعلية المؤسسات متعددة الأطراف، باعتبارها إطارًا أساسيًا لتعزيز السلام وتحقيق التنمية والازدهار المشترك.

واختُتمت الزيارة بحوار مفتوح بين الأمين العام للأمم المتحدة وطلاب جامعة القاهرة، أداره الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، أتاح لهم طرح تساؤلاتهم وتبادل الرؤى بشأن مستقبل النظام الدولي، وقضايا السلام والعدالة، والتحديات التي تواجه الأجيال الجديدة، ودور التعليم والمعرفة والابتكار في بناء عالم أكثر إنصافًا واستقرارًا.

وتجسد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جامعة القاهرة استمرار دورها التاريخي باعتبارها إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، ومنبرًا للحوار الفكري والحضاري، ومساحة يلتقي فيها العلم بالدبلوماسية، ويتواصل من خلالها الشباب مع القضايا التي تشكل حاضر العالم ومستقبله، تأكيدًا لرسالتها في بناء المعرفة وخدمة الإنسان وتعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب.