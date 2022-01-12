عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نحرص على الاهتمام بمشروع محو الأمية سعيا للتنمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

صرح الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، بأن اهتمام الجامعة بمحو الأمية  يأتى من أهمية هذه القضية حيث إنها تشغل المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة وفهم المتغيرات الجديدة على المستوى المحلي والعالمي.

 

وكانت جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ممدوح محمود مهدي، القائم  بأعمال رئيس جامعة حلوان ، وإشراف  الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية سابقا من تحقيق حزمة من الإجراءات والفعاليات والأنشطة التي كان لها عظيم الأثر في دمج طلاب وطالبات جامعة حلوان وتحفيزهم نحو الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة  العامة لتعليم الكبار للمشاركة في (مبادرة مصر بلا أمية) وفقا لرؤية مصر 2030 .

txt

جامعة حلوان: متابعة دورية للطلاب خلال الامتحانات وتطبيق حازم للإجراءات

txt

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية عن مهارات العرض الفعال.. 18 يناير

txt

جامعة حلوان: تعقيم وتطهير مستمر للقاعات والمدرجات خلال الامتحانات


وقد أسفرت  انشطة جامعة حلوان فى مجال محو الاميو  على نجاح طلاب وطالبات جامعة حلوان في تحرير عدد (6650) مواطن ومواطنة من الأمية طبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال خمسة دورات متتالية  (اكتوبر 2020 ، يناير 2021 ، ابريل2021 ، يوليو 2021 ، اكتوير 2021 ) وتستهدف الجامعة بذل أقصى المجهوادت لاستدامة دمج طلابها للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية خلال العام الجامعي  2021/2022 في ضوء خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان الامتحانات محو الأمية دورة تدريبية المشروع القومي

ترشيحاتنا

النشرة الدينية| 11 خصلة للسيدة نفيسة كانت لدى جدها.. حكم الصلاة جالسا للمريض فرضا ونافلة.. وهذه هي سورة الاستجابة

أخطر 3 رسائل يمكنك تلقيها على واتساب.. ماذا تفعل معها

ساندنا الأهلي.. وزير الرياضة: ليس لنا دخل في أزمة العامري فاروق |فيديو

إنتر ميلان يفرض التعادل أمام يوفنتوس بنهاية الشوط الأول من كأس السوبر الإيطالي

وزيرة التخطيط: وضعنا أسسا لتوفير مستوى معيشي مناسب للمواطنين.. فيديو

وزير الشباب: انتخابات نادي الزمالك ستجرى في مواعيدها المحددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

كوبري خاص.. استجابة فورية من الرئيس السيسي بعد حادث أشمون المنوفية

قرار سريع من محمود الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق

أول رد فعل من الكاف بشأن فضيحة أحداث مباراة تونس ومالي

في واقعة مصرع أسرة بالساحل..الأب مات جالسا ممسكا بعكازه.. والزوجة والابنة"كانوا نايمين"

أجواء شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

كريمة مختار رمز الأمومة.. استقبلتها رئيسة وزراء الهند في قاعة كبار الزوار .. وهدد الفخرانى بالانسحاب من مسلسل لأجلها I فيديو وصور

فيديو

اتهام منة شلبي بـ العنصرية.. ممرضتان لرعاية والدتها في أزمة |فيديوجراف

لأول مرة في التاريخ.. زراعة قلب خنزير بجسد مريض في أمريكا |فيديوجراف

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

فيديو جراف.. ماذا قالت الفنانة نور عن كواليس حياتها الشخصية وأولادها

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

اﻟﻤﺰﻳﺪ