جامعة حلوان: نحرص على الاهتمام بمشروع محو الأمية سعيا للتنمية

صرح الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، بأن اهتمام الجامعة بمحو الأمية يأتى من أهمية هذه القضية حيث إنها تشغل المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة وفهم المتغيرات الجديدة على المستوى المحلي والعالمي.

وكانت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، وإشراف الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية سابقا من تحقيق حزمة من الإجراءات والفعاليات والأنشطة التي كان لها عظيم الأثر في دمج طلاب وطالبات جامعة حلوان وتحفيزهم نحو الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للمشاركة في (مبادرة مصر بلا أمية) وفقا لرؤية مصر 2030 .



وقد أسفرت انشطة جامعة حلوان فى مجال محو الاميو على نجاح طلاب وطالبات جامعة حلوان في تحرير عدد (6650) مواطن ومواطنة من الأمية طبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال خمسة دورات متتالية (اكتوبر 2020 ، يناير 2021 ، ابريل2021 ، يوليو 2021 ، اكتوير 2021 ) وتستهدف الجامعة بذل أقصى المجهوادت لاستدامة دمج طلابها للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية خلال العام الجامعي 2021/2022 في ضوء خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.