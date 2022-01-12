موقف طارق حامد وعمر السعيد من مباراة إنبي في كأس الرابطة

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن فرصة طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك وعمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض في اللحاق بمباراة انبي المقرر لها بعد غد الجمعة، في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أصبحت ضعيفة.

ويعاني طارق حامد من إصابة بكدمة في الركبة، في حين يعاني السعيد من إصابة عضلية ويخضعان لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية.

وفي نفس الوقت يغيب عن الزمالك في مباراة انبي قائد الفريق الأبيض محمود عبدالرازق "شيكابالا"، بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا خلال الفترة الحالية وابتعاده عن المشاركة في التدريبات خلال الأيام الأخيرة.

ويفتقد الزمالك لعناصره الأساسية، بسبب تواجدهم مع منتخب مصر الوطني لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حالياً بالكاميرون، وهم محمد أبوجبل وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ومحمود حمدي "الونش"، بخلاف الثنائي المنضم لصفوف منتخب تونس سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، والمغربي أشرف بن شرقي الذي تم استدعائه مؤخراً بعد انطلاق البطولة الإفريقية للانضمام إلى معسكر المنتخب المغربي في الكاميرون.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، التي تضم فرق فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

