التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وتوتنهام.. لوكاكو يقود البلوز وهاري كين أساسيًا

أعلن توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي التشكيل الأساسي لمباراة توتنهام مساء اليوم، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس كاراباو.

وكانت مباراة الذهاب، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب ستامفورد بريدج قد انتهت بفوز تشيلسي بهدفين دون رد.

تشكيل تشيلسي أمام توتنهام



حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كريستنسن، مالانج سار، أنطونيو روديجر، أزبيليكويتا.



خط الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، كالوم أودوي.

خط الهجوم: ماسون مونت، لوكاكو، فيرنر.

من جانبه، أعلن مدرب فريق توتنهام أنطونيو كونتي التشكيل الأساسي لمواجهة تشيلسي.

تشكيل توتنهام أمام تشيلسي



حراسة المرمى: جوليني.

خط الدفاع: رويال، تانجانجا، دافينسون سانشيز، بن ديفيز.

خط الوسط: هويبيرج، وينكس، دوهرتي.

خط الهجوم: لوكاس مورا، لو سيلسو، هاري كين.