التشكيل الرسمي للسوبر الإيطالي.. موراتا يقود هجوم يوفنتوس ودجيكو مع إنتر ميلان

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل لاعبيه لمواجهة إنتر ميلان في السوبر الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، بملعب سان سيرو، وتنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل يوفنتوس ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: دي تشيليو، كيلليني، روجاني، أليكس ساندرو.

خط الوسط: بيرنارديسكي، ماكيني، لوكاتيلي، رابيو.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، موراتا.

كما أعلن سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، تشكيل فريقه لمباراة الليلة.

تشكيل إنتر ميلان ضد يوفنتوس



حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سكرينيار، دي فريج، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، بروزوفيتش، هاكان تشالهان أوغلو، بيريسيتش.

خط الهجوم: دجيكو، لاوتارو مارتينيز.