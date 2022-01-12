تعليق وزير الرياضة على تضارب مواعيد مونديال الأندية مع أمم أفريقيا

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أزمة تضارب مواعيد مونديال الأندية مع أمم أفريقيا، وقال إن الوزارة لا تتدخل بشكل فنى فى الأزمة و بشأن ضم لاعبين من عدمه.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تمثيل الأندية فى بطولات قارية أو دولية فهو يلعب باسم مصر ولكن الأولوية للمنتخب.

ولفت إلى أن الأندية من الممكن أن يحدث منها تنسيق مع مجلس اتحاد الكرة، وأن يكون هناك تدخل من بعض الشخصيات الموجودة فى الاتحاد الدولي، معلقًا :" لابد للرجوع للاتحاد الدولى من خلال هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى لمعالجة الأمر".

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن المنتخب الوطنى لم يذهب لـ الامم الأفريقية للتمثيل المشرف بل لحصد البطولة وعلى اللاعبين والجهاز الفنى التطوير، وتقديم أداء مميز.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن أى بطولة يشارك فيها المنتخب يجب أن يكون الهدف الحصول على ميدالية.

ولفت إلى أن كل لاعب عليه أن يبذل أقصى ما لديه، والحصول على البطولة يكون بعد الأداء وليس شئ آخر.

وأشار إلى أن المدير الفنى للمنتخب الوطنى كيروش تولى المنتخب في فترة زمنية قصيرة قبل أمم أفريقيا والمباراة الفاصلة، وأن كيروش قام بتدريب فرق كبيرة.

وأوضح أن المنطقي لأي مدرب أن يحصل على فترة للتخطيط والإعداد لمدة سنة كحد أدنى، وأن كيروش يعمل على تقديم الأفضل.