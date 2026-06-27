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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أياكس أمستردام الهولندي يعلن رحيل ووت فيجورست وانتقاله إلى تفينتي

ووت فيجورست
ووت فيجورست
أ ش أ

أعلن نادي أياكس أمستردام رسميا اليوم السبت رحيل مهاجمه المخضرم ووت فيجورست، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأفاد النادي عبر موقعه الرسمي بأن المهاجم البالغ من العمر 33 عاما سينتقل إلى نادي تفينتي، بعدما لعب لأمستردام منذ صيف عام 2024 قادما من نادي بيرنلي الإنجليزي.

وفي موسمه الأول مع أياكس تحت قيادة المدرب فرانشيسكو فاريولي، شارك المهاجم في 24 مباراة في الدوري الهولندي الممتاز، وخمس مباريات في الدوري الأوروبي، ومباراتين في كأس هولندا، سجل خلالها 10 أهداف في الدوري خلال موسمه الأول، ليتوج هدافا لأياكس في ذلك الموسم، كما هز الشباك مرة واحدة في أوروبا، خارج أرضه أمام كاراباخ.

وفي الموسم الماضي، شارك في 34 مباراة: 27 في الدوري الهولندي الممتاز، وخمس مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في الملحق الأوروبي، سجل خلالها 9 أهداف.

وبعد موسمين، يغادر ويغورست أياكس بعد أن شارك في 65 مباراة رسمية مع الفريق الأول، مسجلا 20 هدفا ومقدما ست تمريرات حاسمة.

بدوره، أعلن نادي تفينتي رسميا توصله لاتفاق مع الدولي الهولندي، الذي يشارك حاليا مع المنتخب في كأس العالم، بعقد يمتد لمدة عامين مع النادي.

نادي أياكس أمستردام ووت فيجورست نادي تفينتي

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