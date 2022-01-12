إلى الأشواط الإضافية.. برشلونة يفرض التعادل على ريال مدريد في السوبر الإسباني

انتهى الوقت الأصلي من مباراة فريقي ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

الشوط الأول

وكان ريال مدريد قريبًا من التسجيل من هجمة مرتدة في الدقيقة 19 بدأها فينسيوس جونيور، الذي مرر الكرة لـ ماركو أسينسيو في الجهة اليمنى، لكن تسديدة الأخير مرت فوق عارضة مرمى برشلونة.

وفي الدقيقة 25، تمكن البرازيلي فينسيوس جونيور من تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد بعد تلقيه تمريرة رائعة من الفرنسي كريم بنزيما، ليطلق تسديدة قوية سكنت شباك تير شتيجن.

كثف بعد ذلك لاعبو برشلونة محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وهو ما تمكنوا من تحقيق في الدقيقة 42 عن طريق الهولندي لوك دي يونج الذي استغل خطأ من إيدير ميليتاو في تشتيت الكرة، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، دفع تشافي مدرب برشلونة بعبد الصمد الزلزولي وبيدري، وكان ذلك الأخير قريبًا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 49، لكن تسديدته مرت بجوار مرمى كورتوا.

وكاد بنزيما أن يسجل الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة 69، لكن القائم الأيسر لمرمى شتيجن وقف حائلًأ أمام تسديدته.

واستطاع كريم بنزيما تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72، عندما سدد كرة تصدى لها شتيجن، لترتد لداني كارفاخال والذي بدوره مرر الكرة لبنزيما ليضعها في الشباك.

وسجل البديل أنسو فاتي هدف التعادل لـ برشلونة في الدقيقة 84 بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جوردي ألبا من الجهة اليسرى، لينتهي اللقاء بدون فائز، وتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة الوافد الجديد من مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني فيران توريس، حيث جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: داني ألفيس - جيرارد بيكيه - رونالدو أرواخو - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس- فرينكي دي يونج - جافي

خط الهجوم: فيران توريس - عثمان ديمبلي - لوك دي يونج.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - كريم بنزيما

وخرج النمساوي ديفيد ألابا من قائمة المباراة بسبب شعوره بإنزعاجات عضلية.

وتُقام المباراة على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.