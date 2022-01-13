BMW M5 موديل 2024 ستحصل على محرك V8 بقوة 700 حصان | صور

أكد مصدر مقرب من شركة صناعة السيارات الألمانية أن قسم سيارات الأداء M في BMW سيمنح الجيل السابع من محرك M5 الهجين الجديد الذي من المقرر أن ترتفع قوته إلى أكثر من 700 حصان مدعوم بقوة محدودة بواسطة محرك كهربائي.

ستطرح سيارة الصالون الجديدة للبيع في عام 2024، وهي من بين سلسلة من طرازات Mالتي ستتحول من محرك بنزين تقليدي إلى طاقة هجينة في خطوة من شأنها أن توفر زيادة في القوة والأداء.

BMW M5موديل 2024 ستحصل على محرك V8بقوة 700 حصان | صور

لا تزال حتى الآن التفاصيل نادرة رغم مرور أكثر من عامين على الكشف عن طراز BMW M5 الجديد لأول مرة، ونشرت مجلة Autocar المتخصصة في اخبار السيارات عده معلومات تشير إلى أنها ستتبنى محركاً كهربائياً مثبتاً في الخلف بين مجموعة كبيرة من التغييرات الهندسية الرئيسية.

BMW M5موديل 2024 ستحصل على محرك V8بقوة 700 حصان | صور

يُزعم أن المحرك الكهربائي الذي يتم إنتاجه داخلياً سيعمل جنباً إلى جنب مع نسخة مطورة من محرك BMW مزدوج الشاحن التوربيني V8بسعة 4.4 لتر، والذي يستخدمه طراز الجيل السادس حالياً ويحمل الاسم الرمزي S63.

سيرفع المحرك الكهربائي قوة سيارة M5 الجديدة بأكثر من 200 حصان، وما يصل إلى 220 رطل قدم من عزم الدوران، ليصل المجموع الى 790 حصاناً وأكثر من 737 رطل قدم من عزم الدوران.

BMW M5موديل 2024 ستحصل على محرك V8بقوة 700 حصان | صور

سيتم توجيه القيادة من خلال علبة تروس أوتوماتيكية لمحول عزم الدوران ثماني سرعات كما هو الحال مع BMW M5اليوم مع مجاذيف تبديل مثبتة على عجلة القيادة، بينما سيوفر نظام الدفع الرباعي المتغير بالكامل xDriveتوزيعًا مميزًا منحازًا للخلف للقوة في أوضاع القيادة الأكثر تركيزًا على الأداء في السيارة.

BMW M5موديل 2024 ستحصل على محرك V8بقوة 700 حصان | صور

يقال إن التركيبات المبكرة لنظام الدفع في الإصدارات النموذجية من سيارة Mالجديدة تستخدم بطارية ليثيوم أيون مماثلة في السعة لوحدة 12.0 كيلو وات في الساعة الموجودة في BMW 545e xDriveيتم تثبيته على مستوى منخفض أسفل المقعد الخلفي، ويعمل بقوة 354 فولت ويمكن شحنه حتى 11 كيلو واط.

BMW M5موديل 2024 ستحصل على محرك V8بقوة 700 حصان | صور

يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم استخدامه للإصدارات الإنتاجية من M5القادمة، على الرغم من أن الاقتراحات تشير إلى أن BMW Mتطور بطارية الأداء الخاصة بها بخصائص تفريغ فائقة السرعة.

تم التقاطها هذه الصور أثناء اختبارها على الطرق المحيطة بمقر BMW Mفي ضواحي ميونيخ في ألمانيا.