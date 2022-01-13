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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كازاخستان تعتقل مواطنين أفارقة بتهمة التورط في الاضطرابات الأخيرة

أمن كازاخستان
أمن كازاخستان

اعتقلت كازاخستان، 4 أشخاص يحملون جنسية دولة أفريقية، للاشتباه فيهم بالتورط في الاضطرابات الأخيرة واسعة النطاق التي شهدتها البلاد.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت لجنة الأمن القومي الكازاخستانية في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن 16 شخصا أوقفوا خلال سلسلة عمليات نفذت في مقاطعة ألماتا.

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وأوضحت اللجنة أن 8 من هؤلاء الموقوفين مشتبه فيهم بالضلوع في أعمال الشغب والاعتداء على مقر للشرطة في مدينة تالديكورجان، مضيفة أن الـ8 الآخرين (يحمل أربعة منهم جنسية جمهورية إفريقيا الوسطى) ربما متورطون في أعمال الشغب والنهب واسعة النطاق التي شهدتها أكبر مدن البلاد ألما آتا مؤخرا.

يذكر أن قوات حفظ السلام الجماعية، بدأت اليوم الخميس، في الانسحاب من كازاخستان، وذلك بتجهيز المعدات والعتاد لتحميلها على طائرات القوات الجوية الروسية، والعودة إلى نقاط انتشارها الدائمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، باشرت بتسليم المواقع التي تشرف على حمايتها، إلى قوات الأمن الكازاخستانية.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "وفقا للخطة التي وضعتها قيادة قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ووزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، بدأت عملية تسليم المواقع والمنشآت الهامة التي يحرسها عناصر قوة حفظ السلام إلى قوات الأمن الكازاخستانية".

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