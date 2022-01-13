العراق يشن غارات جوية تستهدف عناصر داعش شمال بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، أن الطيران العراقي نفذ قصفا جويا استهدف عناصر داعش شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» اليوم، إن "القوة الجوية العراقية تنفذ الضربة الثانية على ما تبقى من المجموعة الإرهابية المجرمة شمالي بغداد".

وكانت خلية الإعلام أفادت الليلة الماضية بأن طيران القوة الجوية العراقية يعالج إحدى الأهداف المهمة لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي العاصمة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي وفقا فقاً لمعلومات استخبارية دقيقة.

وقد أفاد مصدر عسكري في محافظة ديالى يوم الخميس بانطلاق عملية امنية لتعقب خلية "إرهابية" شمال شرق مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز" العراقية، إن قوة من الحشد الشعبي انطلقت في عملية أمنية لمداهمة وتفتيش البساتين الزراعية الكثيفة حول قرية البيات ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية( 45 كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب خلية ارهابية تقف وراء اغتيال محاضر في ساعة متأخرة من مساء يوم امس.

وأضاف أن العملية تجري وفق معلومات استخبارية وتأتي لطمأنة الاهالي والسعي لاعتقال المجرمين الذين يقفون وراء جريمة اغتيال المحاضر.

وفي السياق القت شرطة ديالى القبض على (15) مطلوبا بينهم ثلاثة مطلوبين وفق المادة المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وفي غضون ذلك أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، تدمير ثلاثة اوكار لتنظيم داعش في عمق صحراء الانبار غربي العراق.

وذكر بيان صادر عن الوكالة اليوم، بأنه "وفق اعترافات احد الإرهابيين الملقى القبض عليهم وبدلالته، تمكنت مفارز الوكالة من تدمير ثلاثة أوكار لداعش كانت تستخدم كملاذ لعناصر التنظيم، ومخزن للدعم اللوجستي من مواد غذائية واحتياطية للعجلات ومحطة للوقود.