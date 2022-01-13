12 وش السعد..هل يكرر منتخب مصر سيناريو التتويج بلقب الكان عام 1998؟

يلتقى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب غينيا بيساو بعد غد السبت فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وانطلقت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون السبت الماضي على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل بنسختها ال ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.

وخسر منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أمام نظيره منتخب نيجيريا بهدف دون رد في إفتتاحية منافسات الجولة الأولي من المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا.

ويشارك منتخب مصر الوطنى فى المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويعتبر رقم ١٢ وش السعد على منتخب مصر الوطني حيث توج الفراعنة الكبار بعد لقب عام ١٩٩٨٦ فى البطولة التي أقيمت فى بوركينا فاسو.

منتخب مصر عاد بعد غياب 12 عاما منذ اللقب الذى حصده فى عام 1986 بالقاهرة وتوج ببطولة أمم إفريقيا فى عام 1998 وكانت مباراة الافتتاح بين منتخب الكاميرون وبوركينا فاسو وفاز منتخب الأسود بهدف دون رد أحرزه تشامي بصافرة تحكيمية مصرية أدارها جمال الغندور.

وفى نسخة ٢٠٢١ وبعد ١٢ عاما منذ آخر لقب توج به منتخب مصر الوطنى فى عام ٢٠١٠ بقيادة المعلم حسن شحاتة جاء لقاء الافتتاح ايضا بين الكاميرون وبوركينا فاسو وفاز المنتخب الكاميروني 2-1.

وتأمل الجماهير المصرية فى تدارك الأخطاء الصادرة فى المباراة الافتتاحية أمام نيجيريا والخسارة بهدف دون رد والعودة بلقب البطولة بعد غياب دام ١٢ عاما.